Минфин разместил трехлетние ОФЗ более чем на 35 млрд рублей

Министерство финансов России разместило ОФЗ-ПД (облигации федерального займа с постоянным купонным доходом.—"Ъ") серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года. Общий объем проданных бумаг превысил 35 млрд руб. Это следует из сообщения ведомства, которое приводит «Интерфакс».

Средневзвешенная цена на состоявшемся 3 июня аукционе составила 85,4799% от номинала, что соответствует доходности 13,52% годовых, уточнили в Минфине. Выручка от аукциона достигла 30,7 млрд руб. Размещение проводили в пределах доступного остатка.

28 мая Минфин закрыл книгу заявок по десятилетнему выпуску юаневых облигаций под 7,65% годовых. Объем размещения — 10 млрд CNY. Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 3 июня.

Подробности — в материале «Ъ» «Юани на будущее».