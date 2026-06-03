ВЭБ фокусирует ресурсы и экспертизу на техлиде

Высокие ставки усложнили реализацию многих долгосрочных проектов, однако задача достижения технологического лидерства для России остается приоритетной. В этих условиях важная роль отводится институтам развития, которые должны обеспечить финансирование инноваций, подготовку кадров и создать условия для выхода российских технологий на внешние рынки. О том, как эту работу выстраивает ВЭБ.РФ и какие направления считает ключевыми, глава госкорпорации Игорь Шувалов рассказал на заседании Совета федерации 3 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на заседании Совета федерации

Фото: пресс-служба ВЭБ.РФ Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на заседании Совета федерации

Фото: пресс-служба ВЭБ.РФ

Понятия «технологический суверенитет» и «технологическое лидерство» часто используют как синонимы, хотя означают они разное. Достижение суверенитета предполагает независимость от внешних условий, создание инфраструктуры для выпуска всей необходимой стране продукции. Однако в современных реалиях государство должно не только закрывать внутренние потребности, но и быть конкурентоспособным на глобальном рынке. «Лидерство — это обеспечение экспортных возможностей, создание абсолютно новой продукции, которая либо занимает уникальную нишу на рынке, либо конкурирует с другими аналогами, которые выпускаются зарубежными производителями, обеспечивая технологическое опережение по сравнению с этими образцами»,— заявил Игорь Шувалов.

Борьба за технологическое лидерство — это борьба за конкурентоспособность страны, ее экономический рост, а следовательно, за качество жизни и самоуважение россиян, отмечает руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Инвестиции в новые технологии, научные разработки и инновационные продукты создают задел на будущее и уверенность в том, что страна не окажется на периферии мировых процессов. «Технологическое лидерство — это про устойчивость: когда у тебя есть собственные решения и компетенции, ты не оказываешься в ситуации, где ключевые процессы зависят от внешнего игрока»,— подтверждает генеральный директор ИТ-компании Technobit Александр Пересичан.

Зависимость от иностранных технологий обнажила структурные проблемы, устранение которых требует не только времени, но и масштабных вложений в науку, образование, разработку собственных технологий, создание производственных мощностей и подготовку кадров. Речь идет о формировании полноценной технологической экосистемы, способной обеспечивать весь цикл — от исследований и опытных образцов до серийного производства и выхода на внешние рынки. В условиях же высоких ставок и дорогих денег ключевая задача по достижению лидерства ложится на государственные институты развития, такие как ВЭБ.РФ.

Поддержка проектов

Многие технологические проекты требуют значительных инвестиций и имеют длинный горизонт окупаемости, речь может идти о сроках 10–15 лет и более, отмечает коммерческий директор АО «Доля роста» Валерий Богинский. «Для частного капитала такие проекты зачастую оказываются слишком рискованными, особенно если результат коммерциализации заранее не гарантирован»,— указывает эксперт. Особенно это заметно сегодня: высокая ставка сильно ограничила коммерческое финансирование большинства долгосрочных технологических проектов. В этих условиях институты развития стали «связующим звеном между государственной стратегией, инвесторами и инженерными командами», поддерживая проекты, которые «обладают высоким потенциалом, но сопряжены с существенной неопределенностью», указывает эксперт.

По словам Игоря Шувалова, согласно новой бизнес-модели, утвержденной до 2030 года, ВЭБ.РФ с партнерами предстоит поддержать проекты на общую сумму до 30 трлн руб.

В рамках исполнения этой задачи ВЭБ.РФ совместно со «Сбером» запустил платформу по поиску, отбору и подготовке новых технологических проектов с участием региональных организаций развития и бизнеса. «Ведь не до бесконечности будет высокая ключевая ставка. Мы уверены, что уже сегодня нужна активная работа с рынком, в том числе с региональными компаниями, для того чтобы подготовить такие проекты. Это долгая работа, которую мы берем на себя вместе со “Сбером”»,— отметил Игорь Шувалов.

Где начинается лидерство

Не менее важную роль в работе по достижению технологического лидерства играет система подготовки кадров, способная обеспечить экономику квалифицированными специалистами. «Технологическое лидерство начинается с развития общего образования, а не с работы первоклассных инженеров и конструкторов. Лидерство сегодняшнего дня и завтрашнего дня — это первоклассные школьники и выпускники наших школ»,— убежден господин Шувалов. Отсюда — особая роль издательства «Просвещение» в периметре ВЭБ.РФ. Группа контролирует 75% крупнейшего издателя учебной литературы, с которым сотрудничают 44 тыс. образовательных организаций по всей стране. В будущем планируется запуск цифровой платформы образовательных продуктов совместно с VK.

Следующее звено цепочки — университет «Сколтех», который также входит в группу ВЭБ.РФ. Он готовит специалистов более чем по 20 программам магистратуры и аспирантуры — от нефтегазового дела до технологий искусственного интеллекта. При этом группа намерена привлекать к сотрудничеству и другие ведущие вузы. «Мы полагаемся на все те наработки, которые есть в МФТИ, ВШЭ, смотрим на то, как они развивают свои компетенции на рынке. И будем расширять это партнерство, приглашая к нему, конечно же, и Московский государственный университет, и Томский университет, и многие другие»,— заявил Игорь Шувалов.

Главным принципом при этом останется бесшовность — создание единой образовательной траектории от школы до высокотехнологичного производства. «Школьник должен видеть инженерные и естественно-научные траектории, студент — работать с реальными задачами, молодой специалист — попадать в сильные проектные команды, а действующий сотрудник — регулярно обновлять компетенции»,— отмечает руководитель направления дирекции приоритетных образовательных инициатив РАНХиГС Мурад Бинятов. По его словам, без такой связности система образования постоянно догоняет рынок труда, а единая модель подготовки кадров позволяет ей работать на опережение.

Основные направления

Текущий приоритет ВЭБ.РФ — заранее создать качественный портфель технологических проектов, чтобы обеспечить их «быстрый запуск после улучшения макроэкономических условий», указал Игорь Шувалов. Помимо технологического развития группа фокусируется и на модернизации базовой инфраструктуры — строительстве и обновлении автомобильных и железных дорог, расширении БАМа и Транссиба, подготовке к запуску высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург, развитии городского электротранспорта. Однако в центре внимания находятся не только масштабные стройки. По словам Игоря Шувалова, при отборе проектов ВЭБ.РФ ориентируется на направления, которые формируют долгосрочный спрос и человеческий капитал: «Это базовая безопасность, это кибербезопасность, это то, что связано с формированием здорового образа жизни и новой формы лекарственных препаратов, это, конечно же, обучение и получение новых навыков для того, чтобы быть востребованным на современном рынке».

При этом развитие невозможно без выхода на зарубежные рынки, отмечает руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. «Работа в изолированном контуре внутреннего рынка приводит к деградации качества: если у заказчика нет выбора, у разработчиков просто исчезает стимул делать продукт лучше. Конкуренция с китайскими, американскими и европейскими игроками на нейтральных рынках развивающихся стран заставляет российские компании держать высокий темп инноваций и конкурентоспособный уровень качества»,— указывает эксперт. Этой логики придерживаются и в ВЭБ.РФ. «Если мы говорим про развитие современных технологий, одного нашего рынка и даже рынка ЕАЭС мало. Должна быть возможность работать на крупнейших зарубежных рынках — в Азии, Африке, Латинской Америке. Для этого нужны современные инструменты поддержки экспорта. Если этой темы не будет, то инвестиции в технологическое лидерство не пойдут»,— отметил во время выступления в Совете федерации Игорь Шувалов.

По его словам, тема экспорта нередко уходит на второй план, уступая более насущным проблемам. Однако вопрос присутствия страны на глобальном рынке во многом определяет и ее положение в мировой политике. «Даже дипломаты могут творить свою сложную дипломатическую работу, когда есть экономическая подоплека. Когда есть кулак в виде национальной мощи и кулак в виде национальной мощной экономики, тогда интересы государства будут продвигаться и будут надежно защищены»,— подчеркнул Игорь Шувалов.

Иван Петров