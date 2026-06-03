Юрий Слюсарь возглавил делегацию региона на ПМЭФ-2026

Петербургский международный экономический форум открылся сегодня, 3 июня, в конгрессно-выставочном центре Экспофорум. Делегацию Ростовской области возглавляет губернатор Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Глава региона примет участие в мероприятиях федеральных ведомств. Планируется круглый стол с участием глав Минпромторга и Минтранса. Состоятся переговоры с представителями предприятий и организаций нефтегазового сектора, банковской сферы, дорожно-транспортной отрасли, телекоммуникационной и IT-сферы, агролизинга, а также деловых объединений и маркетплейсов.

Ростовская область представит участникам форума свои инвестиционные возможности. Планируется подписание соглашений в сферах жилищного строительства, дорожной инфраструктуры, цифровизации, связи, молодёжной политики, а также межрегионального соглашения с Омской областью с участием промышленного холдинга и Южного федерального университета.

XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня в северной столице с участием представителей более 130 стран и территорий.

Мария Хоперская