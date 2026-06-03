Анна Калинская проиграла 114-й ракетке мира в четвертьфинале Roland Garros

24-я ракетка мира Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). В четвертьфинальном матче россиянка уступила польке Майе Хвалиньской, занимающей 114-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Встреча продлилась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу Хвалиньской. Ее следующая соперница определится в матче между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и россиянкой Дианой Шнайдер, располагающейся на 23-й строке мировой классификации.

24-летняя Майя Хвалиньская впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира Большого шлема. Ранее ее лучшим достижением на мейджорах был выход во второй круг Wimbledon в 2022 году.

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа. Общий призовой фонд соревнований составляет €61,7 млн. В прошлом году победительницей в женском одиночном разряде стала американка Коко Гауфф.

Таисия Орлова