Организатора незаконной легализации мигрантов арестовали в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконной легализацией иностранных граждан. К противоправной деятельности оказались причастны пятеро жителей областного центра. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации оперативников, теневую схему организовал 30-летний уроженец ближнего зарубежья, получивший российское гражданство в 2024 году. Вместе с четырьмя сообщниками в возрасте от 27 до 48 лет он помогал землякам легализовать нахождение в России. Для этого злоумышленники фиктивно трудоустраивали приезжих и предоставляли поддельные договоры в подразделение по вопросам миграции. Таким образом участникам группы удалось легализовать 15 человек.

В ходе обысков оперативники изъяли компьютерную технику, электронные носители информации, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ. Организатору преступной деятельности и одному из сообщников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Трое соучастников, выполнявших роль фиктивных работодателей, помещены под домашний арест.

Мария Хоперская