Выручка застройщиков Ростова-на-Дону в 2026 году выросла вдвое

По итогам первых трех месяцев 2026 года валовая выручка застройщиков от продаж новостроек в Ростове-на-Дону составила 48,1 млрд руб. Это в два раза выше аналогичных показателей 2025 года. Об этом свидетельствуют исследования bnMAP.pro, фонда Росконгресс и Urban Hub, подготовленные к ПМЭФ-2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Три строительные компании, работающие в городе, совокупно обеспечили 56 продаж в квадратах по итогам 2025 года. На ЮгСтройИнвест пришлось 29,1, на СК10 — 14,4, на ССК — 13. Объем нереализованных остатков к июню в проектах на стадии строительства и реализации превышает 1 млн кв. м. Среднемесячный темп продаж лотов за 2025 год составил 63,9 тыс. кв. м. Расчетный срок реализации остатков в городе, по подсчетам аналитиков, составляет 1,5 года.

Для накопления средств на покупку квартиры жителю Ростова-на-Дону при средней номинальной зарплате в 70,8 тыс. руб. и среднем душевом доходе в 64,4 тыс. руб. в месяц необходимо копить более 18 лет.

В первом квартале текущего года девелоперы города продали 7,7 тыс. квартир, что вдвое выше, чем за аналогичный период 2025 года. Средняя стоимость 1 кв. м в местных новостройках за последний год выросла только на 0,5% — до 145,3 тыс. руб.

Мария Хоперская