Футболку Пеле с финала ЧМ-1958 выставят на аукцион за $6 млн

Аукционный дом Sotheby's выставит на продажу футболку бразильского нападающего Пеле, в которой он играл в финале чемпионата мира 1958 года. Как сообщает The Athletic, стартовая цена составит $6 млн.

В решающем матче сборная Бразилии со счетом 5:2 победила команду Швеции. 17-летний Пеле сделал дубль. Он до сих пор остается самым молодым игроком, забившим гол в финале чемпионата мира.

После турнира Пеле подарил эту футболку своему другу, полузащитнику сборной Бразилии Диди. В 1993 году вещь была передана в музей спорта имени Эдвалдо Алвеса Санто-Росы. Через 11 лет майку выставили на аукцион. Покупатель, оставшийся неизвестным, отдал за нее около $105 тыс.

Торги начнутся 29 июня и завершатся 16 июля, за три дня до финала чемпионата мира 2026 года. Рекордная сумма за майку футболиста была выручена в 2022 году: майку аргентинца Диего Марадоны, в которой он забил мяч рукой в ворота сборной Англии в четвертьфинале ЧМ-1986, продали за $9,3 млн.

Пеле умер 29 декабря 2022 года. Он единственный в истории футболист, трижды выигрывавший чемпионат мира (1958, 1962, 1970). Бразилец завершил карьеру в 1977 году. В 1999 году Международная федерация футбола (FIFA) признала Пеле и Марадону лучшими игроками XX века.

Таисия Орлова