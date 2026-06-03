Трамп допустил снятие блокады с Ормузского пролива в сентябре

Президент США Дональд Трамп допустил, что блокада Ормузского пролива завершится ко Дню труда 7 сентября. Об этом он заявил в интервью New York Post.

По поводу сроков подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном американский президент сказал, что он не торопится. «Я думаю, мы могли бы сделать это и ко Дню труда, но это было бы нежелательно. Думаю, мы сможем сделать это... довольно быстро»,— добавил господин Трамп.

Дональд Трамп отметил оптимистичный настрой США. По его словам, переговоры с Ираном развиваются быстро. «Не будет ядерного оружия (у Тегерана.—"Ъ"), еще случится много хорошего»,— заключил президент.

1 июня иранское агентство Tasnim сообщало о выходе Тегерана из переговорного процесса. Причиной стали израильские удары по объектам «Хезболлы» в Ливане, которые позднее раскритиковал Дональд Трамп. В тот же день американский президент пообещал, что Израиль не будет отправлять войска в Бейрут, и заявил о продолжении переговоров с Ираном.