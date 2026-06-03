Арендатор в Ростовской области выплатит 670 тысяч рублей за отходы на полях

В Ростовской области арендатор по решению суда выплатит свыше 670 тыс. руб. за ущерб почвам. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел в Зимовниковском районе. В 2023 и 2024 годах арендатор складировал твердые бытовые отходы на сельскохозяйственном участке. Площадь захламления составила 0,6 гектара. Специалисты выявили в почве превышение предельно допустимой концентрации веществ 1-го и 2-го классов опасности. Несмотря на неоднократные предписания ведомства, нарушения устранены не были. Тогда Россельхознадзор подал иск в суд о возмещении вреда.

Суд первой инстанции постановил взыскать с арендатора 670 тыс. руб. Ответчик попытался оспорить это решение в Ростовском областном суде, но его оставили без изменений. После этого арендатор направил жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. В обращении он просил отменить судебные акты, ссылаясь на их незаконность.

Кассационный суд подтвердил законность требований.

Мария Хоперская