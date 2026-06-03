Ростовская область получила награду на Российско-китайском форуме промышленного туризма

В Благовещенске с 24 по 27 мая прошел Российско-китайский форум промышленного туризма. Участниками мероприятия стали представители регионов, предприятий и профильных организаций из различных субъектов страны.



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В рамках форума были подведены итоги программы «Открытая промышленность», реализуемой при поддержке Агентство стратегических инициатив. Проект направлен на развитие промышленного туризма и профориентационных практик.

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Ростовскую область на форуме представлял куратор федерального комитета по развитию молодежного предпринимательства ОПОРА РОССИИ в Южном федеральном округе Артем Хорошко.

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По итогам программы Ростовская область была отмечена наградой «За развитие индустриального гостеприимства». Также в рамках форума были отмечены проекты предприятий Ростсельмаш и Новочеркасский электровозостроительный завод, представленные в сфере промышленного туризма.

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По словам Артема Хорошко, промышленный туризм может использоваться как инструмент профориентации и знакомства жителей с работой промышленных предприятий региона.