Азербайджанский «Туран» отстранили от участия в еврокубках за договорные матчи

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранил азербайджанский «Туран» от участия в следующем розыгрыше Лиги конференций — третьем по силе еврокубковом турнире. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Команду дисквалифицировали в связи с «прямым и/или косвенным участием в деятельности, направленной на организацию или влияние на исход матча на национальном или международном уровне». В 2019 году семь игроков «Турана» были пожизненно отстранены от футбольной деятельности за участие в договорных матчах. В клубе заявили о несогласии с вердиктом UEFA и о намерении оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«С сегодняшнего дня будут предприниматься все юридические шаги для изменения решения для участия нашего клуба в турнире, включая обращение в CAS. Кроме того, хотим заявить, что никаких изменений в планах подготовки к Лиге конференций нет. В этом месяце члены команды соберутся и отправятся в Турцию на тренировочный сбор»,— сказано в релизе клуба.

В завершившемся сезоне «Туран» занял третье место в чемпионате Азербайджана и квалифицировался в Лигу конференций. Клуб возглавляет бывший главный тренер казанского «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев.

Таисия Орлова