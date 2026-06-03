Пентагон взял на работу участника штурма Капитолия

Осужденный за участие в штурме Капитолия получит работу в одном из подразделений Пентагона, сообщает The Washington Post (WP). Элиас Ирисарри назначен на должность в Управлении по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности министерства, оно занимается строго засекреченными операциями.

По информации издания, господин Ирисарри будет работать в составе группы по борьбе с терроризмом и нерегулярными боевыми действиями. Она насчитывает 40 человек, в обязанности которых входят обеспечение безопасности посольств, поиск и спасение заложников.

Сведения газете подтвердил исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Джоэл Вальдес. Он назвал Элиаса Ирисарри квалифицированным, патриотически настроенным молодым человеком. «В отличие от г-на Ирисарри, газета The Washington Post не заботится о национальной безопасности»,— прокомментировал назначение представитель Пентагона.

До сих пор неизвестно, кто лоббировал назначение, пишет издание. Некоторые представители Пентагона обеспокоены таким решением.

6 января 2021 года около 2 тыс. сторонников Дональда Трампа и движения MAGA (Make America Great Again) ворвались в здание американского Капитолия. Они хотели помешать проведению сессии Конгресса, во время которой должно было пройти оформление победы Джо Байдена на президентских выборах.

Элиасу Ирисарри на тот момент было 19 лет. За участие в беспорядках он получил 14 суток ареста. В суде он покаялся и назвал события 6 января крупнейшим нападением на демократию со времен Гражданской войны. Позднее господин Ирисарри окончил военную академию Цитадель в Чарльстоне. В 2024 году баллотировался в законодательное собрание Южной Каролины, однако проиграл на праймериз республиканской партии.

Подробнее о судьбах участников штурма Капитолия — в материале «Ъ» «Январисты».