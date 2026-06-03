Программу Международного фестиваля искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор» в горах открыл театр «Астана Балет»

Ведущий хореографический коллектив Казахстана представил на всесезонном курорте «Роза Хутор» российскую премьеру национального дивертисмента «Наследие Великой степи». Открытие фестивальной программы в горах состоялось в многофункциональном концертном комплексе «Роза Холл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиадом «Сириус» Фото: Медиадом «Сириус»

Театр «Астана Балет» известен уникальным синтезом техник классической академической школы, современной хореографии и национального танца. Балет «Наследие Великой степи» получил международное признание: был представлен в Париже, Милане, Монако, Нью-Йорке, Женеве, Брюсселе и удостоен серебряной награды Всемирного фестиваля танца в южнокорейском Чхонане.

Каждая из тринадцати хореографических миниатюр национального дивертисмента раскрывает отдельный образ или традицию казахской культуры. Балет объединил лирические, эпические, ритуальные мотивы — от девичьих хороводов до воинственных танцев и шаманских ритуалов. Музыкальной основой спектакля стали произведения казахских композиторов, народные кюи — виртуозные инструментальные пьесы — и современные этно-композиции группы HASSAK. Звучание национальных инструментов — домбры, кобыза, сыбызгы — отсылка одновременно и к национальной музыкальной традиции, и к характерным образам степи: завывание степного ветра, бег скачущего коня, ощущение огромного открытого пространства.

В постановке задействованы около 60 артистов балета. Для спектакля вручную создано более 300 роскошных, подчёркивающих пластику танцоров костюмов — из многослойных тканей, с национальными орнаментами, тонкой традиционной вышивкой.

«В Казахстане "Астана Балет" задал высокий стандарт визуального оформления спектаклей. Поэтому наши художники по костюмам уделяют огромное внимание деталям — от вышивки до качества тканей».— рассказывает художественный руководитель «Астана Балет» Нурлан Канетов.— «Постановка, которую театр впервые представил в России сегодня, стала культурной визитной карточкой нашей страны. В ней — её традиции, дух. Россия и Казахстан всегда были дружественными странами. И для нас естественно сохранять эту дружбу и выстраивать культурный диалог, знакомя россиян с красотой казахской национальной хореографии».

Продолжением гастролей театра «Астана Балет» в рамках Международного фестиваля искусств для детей и молодёжи «Сириус — Роза Хутор» станет масштабное хореографическое действо «Carmina Burana». Знаменитая кантата Карла Орфа прозвучит в Концертном центре «Сириус» 4 и 5 июня в исполнении симфонического оркестра с участием артистов балета, хора и солистов.

«Фестиваль «Сириус — Роза Хутор» пройдет сразу и на побережье и в горах — и продлится всё лето. На курорте состоятся концерты под открытым небом: музыку можно будет слушать под аккомпанемент горной реки Мзымты, с видом на вершины Кавказского хребта».— отметил заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» Григорий Ботвинин.

В афише фестиваля — выступления музыкальных и хореографических коллективов из России, Казахстана, Бразилии, Индии. Наряду с концертной программой фестиваль представит образовательные и экологические треки для молодежи, педагогов, руководителей организаций культуры. Гостей фестиваля также ждут спектакли студентов и мастер-классы педагогов ГИТИСа, творческие встречи, просветительские лекции и кинопоказы. Запланированы культурные события в этнопарке «Моя Россия» на курорте «Роза Хутор», включая ярмарки ремёсел и тематические дни — в том числе, День независимости Индии.

Планируется, что Международный фестиваль искусств для детей и молодежи станет ежегодным и будет развиваться как площадка для международного культурного диалога и работы с молодыми талантами.

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