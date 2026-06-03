Минфин в июне закупит золото и валюту более чем на 200 млрд рублей

Минфин России с 5 июня по 6 июля планирует закупить иностранную валюту и золото по бюджетному правилу на 208,2 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ежедневный объем операций составит 9,9 млрд руб., уточнили представители Минфина. По их прогнозам, дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в июне 2026 года достигнут 220,2 млрд руб.

В мае объем фактически полученных дополнительных доходов от торговли нефтью и газом оказался на 12 млрд руб. меньше прогнозируемого, рассказали в ведомстве. С 8 мая по 4 июня Минфин приобрел валюту и золото на 110,3 млрд руб.

Бюджетное правило позволяет перераспределять доходы от экспорта нефти и газа. Все доходы, превышающие установленную цену отсечения на нефть в $59 за баррель, направляют на покупку валюты и золота для Фонда национального благосостояния (ФНБ). В марте и апреле 2026 года Минфин не проводил эти операции из-за планируемого изменения цены отсечения на нефть. С 8 мая ведомство возобновило покупку валюты и золота по бюджетному правилу.