Минфин с 8 мая возобновит покупку валюты и золота по бюджетному правилу

Минфин России планирует направить на покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу 110,3 млрд руб. с 8 мая по 4 июня. Ежедневный объем операций после возобновления составит 5,8 млрд руб., указано в сообщении ведомства.

Министр финансов России Антон Силуанов

В совокупном объеме средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, учитываются дополнительные нефтегазовые доходы федбюджета в мае с учетом объема отложенных операций в марте и апреле, уточнили в Минфине.

В марте и апреле 2026 года Минфин не проводил операции по покупке валюты и золота по бюджетному правилу из-за планируемого изменения цены отсечения на нефть. В первые месяцы зимы ведомство продавало валюту и золото на 192,1 млрд руб. (по 12,8 млрд руб./день) и 226,8 млрд руб. (по 11,9 млрд руб./день) соответственно.

В первом квартале, исходя из корректировки анонсированного объема операций по бюджетному правилу на величину продаж, Банк России проводил операции с иностранной валютой и золотом на 4,62 млрд руб. в день. С 8 мая до 4 июня регулятор будет покупать валюту объемом 1,18 млрд руб. в день.