Сервис «второй руки» для подтверждения переводов подключили более 3,5 млн россиян

Более 3,5 млн человек подключили сервис «второй руки» по подтверждению финансовых операций для защиты от злоумышленников с сентября 2025 года. Об этом рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на Петербургском международном экономическом форуме.

«Последняя цифра, которая у нас есть, около 3,5 млн, по включению. Но мы сейчас проводим новое обследование, и к концу июня у нас будут более актуальные цифры. Я думаю, что они существенно выше, сервис явно востребован»,— отметил господин Мамута в комментарии ТАСС.

Россияне с 1 сентября 2025 года могут подключить сервис «второй руки» для защиты от мошенников. Контроль за банковскими операциями теперь можно доверить родственнику или близкому другу, который будет вправе подтверждать или отклонять денежные переводы, если те покажутся ему подозрительными. При этом у помощника нет доступа к счету и возможности на самостоятельные операции. Эта мера позволит защитить от мошенников наиболее уязвимых граждан, в частности, пенсионеров.

Как в мае сообщал ЦБ, российские банки получили 496 тыс. обращений клиентов о мошеннических операциях за первый квартал. Всего было похищено 7,4 млрд руб. Финансовые учреждения отразили около 16,8 млн попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение 1,8 трлн руб. У физлиц похитили на 10% меньше денег, чем за первый квартал прошлого года.