Американский фестиваль

11 июня стартует финальная часть чемпионата мира по футболу, который примут США, Канада и Мексика. Турнир впервые состоится в расширенном аж до 48 сборных формате. Впервые он пройдет на территории сразу трех государств. О формате, месте проведения и главных спортивных интригах — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран MetLife Stadium (временно переименованный в New York/New Jersey Stadium), который примет восемь матчей чемпионата мира по футболу

Фото: Mike Segar / Reuters MetLife Stadium (временно переименованный в New York/New Jersey Stadium), который примет восемь матчей чемпионата мира по футболу

Фото: Mike Segar / Reuters

Формат Привычный, понятный и кажущийся теперь компактным формат чемпионата мира с 32 сборными, разбитыми на восемь групп, ушел в прошлое (см. рисунок 1) после турнира, состоявшегося четыре года назад в Катаре. После реформы расклад следующий: участников — 48, групп — 12, и выходят из них не только победители и те, кто финишировал вторыми, как раньше. В отдельный рейтинг соберут сборные, занявшие в квартетах третьи места. Из них пробьются в play-off восемь лучших. Групповой этап пройдет с 11 по 27 июня. Игр на вылет тоже станет больше. Добавляется лишний раунд — 1/16 финала. А значит, путь к трофею удлиняется на один матч. Play-off стартует 28 июня. Финальный матч состоится 19 июля. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расширение чемпионата мира произошло прежде всего за счет увеличения квот для африканских, азиатских и североамериканских команд. Кроме того, одна путевка теперь гарантирована Океании (ранее победитель квалификации в этом регионе играл межконтинентальные стыковые матчи). Не так сильно выросло количество квот от Европы и Южной Америки. Благодаря новому формату в США, Канаду и Мексику отправились несколько экзотических или по крайней мере представляющих глухую футбольную периферию сборных. Тем не менее FIFA уже рассматривает возможность увеличения числа участников соревнования до какого-то безумного значения — 64 команд. Правда, всего на один турнир — на тот, что пройдет в 2030 году, то есть ровно через 100 лет после первого чемпионата мира.

Место проведения Впервые в истории чемпионат мира по футболу примут сразу три страны: США, Канада и Мексика. Причем до этого лишь однажды у мирового первенства было две принимающие стороны: в 2002 году его организовали Япония и Южная Корея. Размах, впрочем, несопоставимый (см. рисунок 2). Стадионы грядущего турнира, по сути, разбросаны по всему материку. Самый южный — легендарный Azteca в Мехико. Самый северный — BC Place в Ванкувере. Между ними 4,4 тыс. км. Примерно столько же — 4,3 тыс. км — между самой западной и самой восточной аренами: Levi’s Stadium в Сан-Франциско и Gillette Stadium в Бостоне. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Долго рекорды по количеству стран и удаленности локаций, впрочем, не продержатся: падут через четыре года. Чемпионат мира 2030-го формально пройдет сразу в шести странах. Формально — потому что трем южноамериканским (хозяину ЧМ-1930 Уругваю, Аргентине и Парагваю) планируется выделить лишь по одной встрече в самом начале. Но это ведь не значит, что кому-то из участников не придется сразу после матча открытия лететь через полмира — в Испанию, Португалию или Марокко. Что же касается собственно стран—хозяек ближайшего турнира, только одна из них примет матчи чемпионата мира впервые — Канада. В США он состоялся в 1994 году. В Мексике проходил дважды — в 1970-м и 1986-м. Ни одна страна прежде не была организатором или соорганизатором мужского ЧМ трижды.

Фавориты Крупное аналитическое бюро Opta считает главным претендентом на победу в чемпионате мира сборную Испании (см. рисунок). Вероятность такого итога турнира — 16,12%. Следом идут еще две европейские команды — французская (12,98%) и английская (11,18%). Действующие чемпионы мира аргентинцы — четвертые в списке (10,36%). Оценка букмекерской компании FONBET отличается в частностях. Впереди, как и у Opta, испанцы (коэффициент — 5,8), французы (6,0) и англичане (7,5). Четвертое место аргентинцы делят с бразильцами (9,0). У команд из других, кроме Европы и Южной Америки, регионов шансы на титул, можно сказать, чисто символические. На триумф обладателя Кубка Африканских наций сборной Марокко (победила она, правда, благодаря решению дисциплинарной инстанции, а в финале турнира уступила на поле сенегальцам) Opta дает менее 2%. В сильнейшую азиатскую команду — японскую — верят еще менее охотно, как и в любую из сборных-хозяек.

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Дебютанты Впервые на чемпионате мира сыграют сборные четырех стран — Узбекистана, Кабо-Верде, Кюрасао и Иордании. Команда Узбекистана преодолела квалификацию с седьмой попытки. «Народ об этом мечтал на протяжении 34 лет. Вы не можете представить, насколько это важно»,— говорил после выхода в финальный турнир Равшан Ирматов, первый вице-президент федерации, которому доводилось представлять свою страну на главной сцене в бытность рефери (он отсудил в общей сложности 11 матчей ЧМ, включая один полуфинал). Сборная Узбекистана стартует в группе K. В соперниках — сборные Колумбии, Португалии, а также сборная Демократической Республики Конго, не участвовавшая в мировых первенствах больше полувека. Сборная Кабо-Верде, оппонентами которой станут испанцы, уругвайцы и саудовцы, сразу после выхода на чемпионат мира попала в историю. Команды, представлявшей настолько крошечную — площадью всего 4033 кв. км — страну, прежде на мировых первенствах не было. Правда, вскоре это островное государство в 600 км от побережья Сенегала рекорда лишилось. “Ъ” ранжировал участников футбольного чемпионата мира по стоимости составов Отнял его (и попутно установил другой рекорд чемпионатов мира — по наименьшей численности населения) Кюрасао. Площадь карибского острова почти на порядок меньше, а живут на нем чуть больше 150 тыс. человек. На групповом этапе турнира команде, составленной практически полностью из натурализованных уроженцев Нидерландов и возглавляемой знаменитым голландским тренером Диком Адвокатом, будут противостоять сборные Германии, Кот-д’Ивуара и Эквадора. Наконец, иорданцам достался квартет с австрийцами, алжирцами и аргентинцами. Солидный набор соперников не смущает главного тренера Жамаля Селлами — марокканец пытается вдохновить футболистов успехом сборной его родной страны. Она на прошлом чемпионате мира вышла в полуфинал, что прежде не удавалось ни одной африканской команде.

Роман Левищев