Власти Мурманской области на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение с Ozon о создании нового логистического комплекса на территории региона. Сумма инвестиций компании составит 3,5 млрд рублей, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Мурманской области построят новый логистический комплекс Ozon за 3,5 млрд рублей Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев В Санкт?Петербурге создадут многофункциональный лабораторный комплекс для морской индустрии Фото: Пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт?Петербурга Следующая фотография 1 / 2 В Мурманской области построят новый логистический комплекс Ozon за 3,5 млрд рублей Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев В Санкт?Петербурге создадут многофункциональный лабораторный комплекс для морской индустрии Фото: Пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт?Петербурга

«Местный бизнес сможет сдавать свои товары на склад прямо в области. Это кардинально снизит издержки и поможет мурманским брендам быстрее выходить на федеральный рынок»,— отметил глава региона.

По его словам, появление крупного распределительного хаба в Мурманской области существенно сократит сроки доставки заказов. Он начнет работать уже в 2026 году. Следующим этапом станет строительство логистического комплекса площадью 60 тыс. кв. м. Его запуск которого запланирован на 2028 год.

Матвей Николаев