Коррупция из спортивного интереса

В суде огласили показания бывшего депутата заксобрания и экс-директора нижегородского института управления РАНХиГС Александра Парамонова. Он признал вину в получении взяток с фиктивных студентов в Дзержинске, поборах с подчиненных и других злоупотреблениях. По досудебному соглашению с прокуратурой подсудимый дал показания на своего бывшего водителя, который посредничал в коррупции, и нескольких студентов-взяткодателей. По признанию Александра Парамонова, практически все полученные преступным путем миллионы он потратил на поддержку и развитие спорта, помощь бойцам на СВО. Себе депутат и руководитель вуза купил только айфон, костюмы и оплачивал в соцсетях продвижение «политической карьеры». Суд вынесет ему приговор в особом порядке, назначив не более половины максимального срока по статьям обвинения.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Александра Парамонова судят в особом порядке

В Нижегородском райсуде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего депутата областного заксобрания, экс-директора дзержинского и нижегородского филиалов РАНХиГС Александра Парамонова. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», подсудимый полностью признал вину по восьми эпизодам взяток за фиктивное обучение в Дзержинске от людей, желавших получить диплом без посещения и фактического обучения. Филиалом Президентской академии он руководил в 2016–2022 годах, а затем возглавлял нижегородский институт РАНХиГС вплоть до своего задержания в марте прошлого года.

Рассказывать о коррупции Александр Парамонов, сославшись на давность событий, не стал, и попросил огласить его показания следователю.

В них отмечалось, что, возглавляя дзержинский филиал, директор на спортивных соревнованиях познакомился и подружился с Мурадом Магомедовым. Он устроил его водителем в учебное заведение, а затем они создали ОПГ. Водитель сначала в сентябре 2019 года привел знакомого, который работал и не мог посещать занятия, но хотел получить образование и заплатил 60 тыс. руб. «финансовой помощи» наличными.

Эту схему поставили на поток: Александр Парамонов давал указания декану и преподавателям проставлять данные о посещениях, хорошие оценки, принимать зачеты и экзамены у отсутствующих обучающихся. Фиктивные студенты во время сессий перечисляли деньги на карточку Мурада Магомедова. По показаниям экс-директора, он не оговаривал суммы и сроки взяток, но мог позвонить водителю и попросить определенную сумму.

Самую большую сумму в 801 тыс. руб. за дипломы РАНХиГС заплатил один из дзержинских волонтеров, собиравший гуманитарную помощь для СВО: он фиктивно выучил себя, жену и двоих детей.

Полученные взятки Александр Парамонов тратил на поддержку и развитие клуба «Радость активной жизни», помощь малоимущим спортсменам, организацию спортивных мероприятий и помогал военнослужащим в зоне СВО.

Возглавив нижегородский филиал Президентской академии, Александр Парамонов взял с собой Мурада Магомедова, которого трудоустроил сначала на должность водителя, а затем специалиста вуза. Узнав о том, что некоторые сотрудники НИУ РАНХиГС получат большие премии за счет бюджета академии и студентов-платников, новый директор приватно по очереди переговорил со своим заместителем, деканом юрфака и начальником управления. Каждому он написал на листочке суммы от 50 тыс. до 150 тыс. руб., которые они должны были сдавать ему на общие нужды и попросил держать в тайне эти беседы.

В общей сложности они передали ему 7,9 млн руб. На эти средства, по показаниям подсудимого, делался ремонт в помещениях вуза, проводились спортивные мероприятия, оплачивались охрана и услуги фотографа.

Также Александр Парамонов признал вину в мошенничестве со средствами Президентской академии.

В 2023 году он трудоустроил личного водителя жены специалистом, которому вуз необоснованно выплатил 3,2 млн руб. зарплаты. Последним эпизодом стала растрата 250 тыс. руб. — по просьбе эту сумму обналичил и передал ему знакомый директор ООО «Спортивный дом» за тендер вуза на организацию турнира по боксу за 800 тыс. руб. При этом турнир провел другой организатор.

Из показаний Александра Парамонова следовало, что практически все суммы взяток и поборов руководитель вуза тратил «на поддержку и развитие спорта в Нижегородской области». Себе он якобы брал немного на костюмы, айфон и «продвижение политической карьеры» за счет оплаты услуг специалиста, размещавшего в соцсетях информацию о депутатской деятельности.

Защита Александра Парамонова приобщила к делу его награды и множество благодарностей, выданных ему за поддержку военнослужащих в зоне СВО от центра спецназа, мотострелковой бригады, батальона «Ахмат», интербригады «Пятнашка», замминистра обороны и депутатов ДНР. Также в суд переданы похвальные грамоты от федераций бокса и тайского бокса, социальных учреждений Дзержинска и прочих организаций.

Подсудимый подтвердил, что в конце апреля он добровольно сложил полномочия депутата заксобрания Нижегородской области и осознает, что обвинительный приговор ему вынесут в особом порядке.

Обжаловать квалификацию преступлений экс-депутат не сможет, но с учетом помощи следствию ему назначат не более половины максимального срока по инкриминируемым статьям. Александру Парамонову в рамках соглашения с прокуратурой еще предстоит дать свидетельские показания против арестованного подельника Мурада Магомедова. Также на показаниях обвиняемого были возбуждены уголовные дела в отношении фиктивных студентов, дававших взятки в Дзержинске.

Прения по его делу состоятся 3 июня, после чего суд огласит приговор.

Роман Кряжев