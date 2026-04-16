Нижегородский депутат Парамонов признал вину во взятках и злоупотреблениях

В Нижегородском райсуде начали судить депутата областного заксобрания, бывшего директора нижегородского филиала РАНХиГС Александра Парамонова. Как следовало из оглашенного обвинительного заключения, он организовал преступную группу, в которую вошел его подчиненный Мурад Магомедов. Тот искал людей, желавших купить диплом о среднем или высшем образовании. За взятки размером от 40 тыс. до 181 тыс. руб. их зачисляли в дзержинский или нижегородский филиал вуза и проставляли хорошие отметки. Самую большую сумму в 801 тыс. руб. за дипломы РАНХиГС без прохождения реального обучения заплатила семья из четырех человек. Всего Александру Парамонову предъявили обвинение по восьми эпизодам взяточничества вместе с подчиненным, на счета которого покупатели фиктивного образования переводили деньги.

Депутат законодательного собрания Нижегородской области. Александр Парамонов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также бывший директор в 2023 году трудоустроил личного водителя жены специалистом в вуз, необоснованно выплатив ему 3,2 млн руб. зарплаты с учетом страховых взносов. Следствие расценило это как злоупотребление полномочиями. Также, по версии следствия, при организации турнира по боксу «Сила и единство» была совершена растрата: за счет фиктивного договора директор ООО «Спортивный дом» обналичил и передал депутату 280 тыс. руб.

Наконец, Александр Парамонов, согласно обвинению, обобрал своих подчиненных. В 2022 году он поручил своему заместителю, декану юрфака и начальнику управления собирать и отдавать ему через Магомедова часть выписываемых сотрудникам премий. В общей сложности трое подчиненных собрали 7,9 млн руб., что следствие квалифицировало как превышение директором должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Александр Парамонов признал свою вину по всем эпизодам. Он также заключил досудебное соглашение с прокуратурой. В мае гособвинитель доложит судье, были ли выполнены условия этой сделки. За содействие следствию в раскрытии преступлений и изобличении соучастников подсудимый может рассчитывать на более мягкое наказание в приговоре. В филиале РАНХиГС готовят гражданский иск к бывшему директору о взыскании более 3 млн руб. ущерба.

Иван Сергеев