В Красноярске завершено банкротство Главного военно-строительного управления №9

Арбитражный суд Красноярского края завершил процедуру банкротства ФГУП «Главное военно-строительное управление №9» (ГВСУ). Предприятие было признано несостоятельным в июне 2016 года, после чего в отношении него открыли конкурсное производство. Процесс планировалось завершить 28 октября 2020 года, однако сроки неоднократно сдвигались.

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«Направить определение о завершении конкурсного производства в орган, осуществляющий госрегистрацию юрлиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника»,— говорится в резолютивной части определения.

В апреле 2018 года суд, рассмотрев совместно заявления нескольких десятков кредиторов, ввел на ФГУП процедуру наблюдения. В феврале 2019 года ГВСУ заявляло о намерении выйти из процедуры банкротства, договорившись с кредиторами о заключении мирового соглашения. «План мирового соглашения предусматривает выплату всех долгов предприятия, включенных на данный момент в реестр, более 4,3 млрд руб.»,— сообщил тогда «Ъ» временный управляющий предприятия Алексей Пархоменко, отметив, что в эту сумму не включены текущие долги компании (около 300 млн руб.). В июне 2020 года на предприятии было введено конкурсное производство.

ГВСУ №9 — градообразующее предприятие Железногорска. В его портфеле строительство завода «Сибэлектросталь», объектов аэропорта Емельяново, компании «Информационные спутниковые системы» и др.

Александра Стрелкова