Запорожский губернатор сообщил об отражении атаки БПЛА вблизи Мелитополя

Средства ПВО отражают атаку БПЛА в Запорожской области, «фиксируется движение» в сторону Мелитопольского городского округа. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.

В регионе, в частности, работают расчеты мобильных огневых групп. Господин Балицкий призвал население без особой необходимости не покидать дома, находиться подальше от окон и открытых участков местности.

При атаке, уточнил Евгений Балицкий в следующем посте, разрушено здание Мелитопольского мясокомбината. Пострадал один человек. Также атаке подверглась общеобразовательная школа № 1, из-за попадания в здание осколков сбитого БПЛА произошло возгорание кровли. 30 сотрудников школы эвакуированы, пострадавших нет. На всех объектах, которые попали под атаку беспилотников, работают оперативные службы.

1 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что беспилотники ударили по ведущей в Крым трассе «Новороссия». ВСУ активизировали удары по трассе, которая соединяет Крым с Херсонской и Запорожской областями, с середины мая. По словам Евгения Балицкого, ВСУ сбрасывают на трассу мины.