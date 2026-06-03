Советник Эрдогана раскритиковал концерт Канье Уэста в Стамбуле

Состоявшийся 30 мая в Стамбуле концерт американского рэпера Канье Уэста противоречит турецким ценностям. Минкультуры страны впредь должно внимательнее отслеживать такие события, заявил главный советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Октай Сарал.

«Концерт Канье Уэста в Стамбуле нельзя считать рядовым музыкальным событием. 118 тыс. молодых людей заплатили за участие в шоу, демонстрирующем риторику и символы, противоречащие нашим убеждениям и цивилизационным ценностям,— написал господин Сарал в соцсети X.— Восторженное повторение слов "Я — бог" десятками тысяч людей — это ситуация, заслуживающая серьезного внимания».

По словам советника президента, «еще более тревожным стал тот факт, что консервативный сегмент общества также стал частью этой культурной осады». Октай Сарал посетовал, что никто из турецких чиновников «не возражает против такой деперсонализации, навязанной нашей молодежи под светом софитов».

Советник президента обратил внимание на причастность к концерту французского деятеля культуры и моды Мишель Лами, с ней многие годы сотрудничает Канье Уэст. Она, уточнил господин Сарал, «связана с оккультизмом и темными символами».

Канье Уэст провел двухчасовое шоу на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Сцена представляла собой огромную подсвеченную полусферу, изображающую Землю, в верхней точке которой находился сам артист. Выступление музыканта собрало около 118 тыс. зрителей. Это позволило певцу установить мировой рекорд для стадионных концертов.