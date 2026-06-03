Атака БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Главное

В день начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) БПЛА атаковали Санкт-Петербург. Удар пришелся по объектам инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. В результате пострадали несколько человек, погибших нет. Что известно на текущий момент — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ночь со 2 на 3 июня силы ПВО сбили 59 беспилотников над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. После этого в регионе ввели режим беспилотной опасности. Сейчас он отменен.

В 3:40 мск аэропорт Пулково ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. С 8:29 по мск подача рейсов была возобновлена. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в петербургском аэропорту более чем на два часа задерживаются 42 рейса.

По информации «Фонтанки», в Пулково в 13:20 по мск отменены 17 рейсов, еще более 40 задерживаются. Портал также пишет, что над городом «поднимается мощный столб дыма».

По данным главы Санкт-Петербурга Александра Беглова, ранним утром БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. В результате удара повреждены несколько объектов.

По словам мэра, при атаке пострадали несколько человек, погибших нет.

На месте происшествия работает оперативный штаб. По информации господина Беглова, в настоящее время происходит ликвидация последствий. Силы ПВО приведены в повышенную готовность.

Из-за падения обломков беспилотника в Лужском районе четыре частных дома получили незначительные повреждения. Пострадавших нет, передает господин Дрозденко.

В регионе также произошел масштабный сбой в работе мобильного интернета, следует из данных Downdetector. За последние сутки количество жалоб пользователей превысило 3 тыс.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает СВО на территории Украины, чтобы избежать подобных атак БПЛА. А вопрос о потенциальном ответе России на атаку господин Песков переадресовал региональным властям и министерству обороны.

Ангелина Шихлинская