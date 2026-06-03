В Ростовской области спустя три дня потушили пожар на нефтебазе

На нефтебазе в поселке Матвеев Курган Ростовской области потушили возгорание топливного хранилища, начавшееся после атаки ВСУ в ночь на 31 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

В ночь на 31 мая Ростовская область подверглась массированной атаке ВСУ. Были повреждены объекты инфраструктуры, 17 домов, три магазина и аптека. Площадь пожара на нефтебазе превышала 3,5 тыс. кв. м, к ликвидации привлекли более 100 человек и пожарный поезд. Людей из соседних домов эвакуировали. В поселке ввели режим ЧС.