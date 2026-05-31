В поселке в Ростовской области ввели режим ЧС после атаки ВСУ

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в поселке Матвеев Курган Ростовской области, где после атаки ВСУ ночью загорелась нефтебаза. Об этом сообщила глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова в Telegram-канале.

«Минувшей ночью район вновь подвергся массированной атаке БПЛА. В результате нападения произошло возгорание нефтебазы в райцентре. По состоянию на 31 мая 2026 года с 02:20 мск в поселке Матвеев Курган введен режим чрезвычайной ситуации»,— написала госпожа Алборова.

Площадь пожара составляет 3 600 кв.м. В ликвидации возгорания задействовано более 100 человек. Очаг пожара полностью не локализован. По предварительным данным, повреждены 17 домов, автомобиль, три магазина и аптека.

В ночь на 31 мая ПВО перехватили 216 беспилотников ВСУ над российскими регионами и Азовским морем. Воздушные цели были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Саратовской областями, а также над Краснодарским краем и Крымом.