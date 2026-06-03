Дэвид Бекхем получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхем станет обладателем именной звезды на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается на сайте Голливудской торговой палаты.

Церемония состоится 12 июня. Отмечается, что на церемонии выступят актер Том Круз и супруга футболиста Виктория Бекхем — дизайнер и бывшая участница британской поп-группы Spice Girls. Звезда Дэвида Бекхема станет 2849-й на «Аллее славы».

Дэвиду Бекхему 51 год. За национальную сборную он провел 115 матчей, в которых отметился 17 голами. Также футболист играл за английский «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», американский «Лос-Анджелес Гэлакси», итальянский «Милан» и французский ПСЖ. В 2003 году Бекхем стал офицером ордена Британской империи за спортивные заслуги, а в 2025 году он получил рыцарский титул от короля Карла III.

В мае газета The Times сообщила, что Дэвид Бекхем стал первым британским спортсменом-миллиардером. Англичанин является совладельцем клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами», за который выступает аргентинец Лионель Месси. Стоимость пакета акций Бекхема оценивается примерно в 300 млн фунтов.

Таисия Орлова