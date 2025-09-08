«Корпорация развития Курской области» получила два иска на 440,7 млн рублей

В Арбитражный суд Курской области поступили два иска к АО «Корпорация развития Курской области» на общую сумму 440,7 млн руб. Истцом выступает ООО «Специализированный застройщик “Инфраструктурные проекты”» — структура «Агентства развития строительства Курской области». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Тексты исков не опубликованы.

В конце 2024 года МВД России по Курской области задержало бывшего гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблениях при строительстве линии обороны на границе с Украиной. Дело связано с контрактом на строительство фортификационных сооружений рядом с поселками Теткино и Попово-Лежачи.

Изначально работы должна была выполнить компания «КТК Сервис», которая забрала аванс в размере 152,8 млн руб., но сорвала сроки. Корпорация разорвала с подрядчиком контракт, но не приняла мер к возвращению аванса и не составила разграничительные ведомости об объемах фактически выполненных работ и использованных материалов. Вместо этого договоры на достройку перешли к ООО «Техимпэкс», которое получило в качестве аванса 173,2 млн руб. Эта сумма трактуется следствием как ущерб по делу о злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

В середине апреля по делу о махинациях при строительстве фортификационных сооружений задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, его бывшего первого заместителя Алексея Дедова и экс-депутата облдумы Максима Васильева. Бывшим чиновникам вменяется мошенничество (ч. 4 ст.159 УК РФ), а бывшему парламентарию — растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обе статьи также предусматривают санкции до десяти лет лишения свободы.

В конце марта Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 4,1 млрд руб. с бизнесменов и должностных лиц, участвовавших в строительстве линий обороны.

В начале августа врио губернатора Александр Хинштейн объявил о ликвидации корпорации.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь