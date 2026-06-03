Посол России прокомментировал желание Молдавии сохранить «частные соглашения» после выхода из СНГ

Выход Молдавии из СНГ — это «непродуманный шаг и стратегически вредный» для ее отношений с Россией, считает посол РФ в Молдавии Олег Озеров. По его словам, российским властям непонятно, как Молдавия хочет остаться в нескольких «частных соглашениях» после выхода из СНГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы, честно говоря, не понимаем, как можно остаться в каких-то частных соглашениях, выйдя из основных. Это мне напоминает, как если бы такой мишка вышел из леса, взял малину, куст малины, выдернул его, малинку сверху съел, а куст выбросил. Куст-то больше не растет, и на нем малинка больше не вырастет. Так не бывает»,— пояснил господин Озеров на сессии Петербургского международного экономического форума (цитата по «РИА Новости»).

Молдавия подала заявку на вступление в Евросоюз (ЕС) 3 марта 2022 года, к июню ей был предоставлен статус кандидата. С того же года Молдавия игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС. Республика денонсировала уже около 70 соглашений с СНГ. 2 апреля 2026 года молдавский парламент одобрил денонсацию договоров о создании СНГ и устава Содружества. В законодательном собрании назвали выход из соглашения естественным и неизбежным действием на пути к вступлению в ЕС. 26 мая Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ.