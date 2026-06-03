Нападающий Илья Сафонов подписал контракт с клубом НХЛ «Ванкувер»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» заключил однолетний контракт с российским форвардом Ильей Сафоновым. Об этом сообщается на сайте команды.

«Илья провел сильный сезон в России и здорово проявил себя в play-off. Нам импонируют его габариты и стиль игры. В тренировочном лагере у него появится отличный шанс побороться за место в составе команды»,— приводит пресс-служба слова генерального менеджера «Кэнакс» Райана Джонсона.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Илья Сафонов с 2020 года выступал за казанский «Ак Барс». Всего за клуб 25-летний нападающий провел 410 матчей, в которых забросил 75 шайб и отличился 79 передачами. Вместе с «Ак Барсом» игрок дважды выходил в финал Кубка Гагарина — в 2023 и 2026 годах.

«Ванкувер» стал худшей командой регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26. С поста главного тренера был отправлен в отставку Адам Фут, его сменил Мэнни Малхотра.

Таисия Орлова