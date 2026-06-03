Арбитражный управляющий под арестом не может претендовать на полное вознаграждение

Верховный суд РФ (ВС) решил, что арбитражный управляющий (АУ) не вправе требовать вознаграждение за время нахождения под стражей и домашним арестом, когда он был фактически отстранен от руководства банкротной процедурой.

Ранее три конкурсных управляющих, последовательно сопровождавших процедуру банкротства ООО «Ток-Строй», разошлись во мнениях о размере причитающихся им процентов. За время конкурсного производства масса пополнилась на 530,68 млн руб., включая 459,41 млн руб. долга, взысканного с электросетевой организации. Это позволило погасить более 47% требований кредиторов. Нижестоящие суды распределили процентное вознаграждение трех АУ пропорционально временным периодам исполнения ими полномочий, назначив АУ Наталье Захаровой (ее правопреемнице) выплату 2,98 млн руб., Арсену Нерсисяну — 6,09 млн руб., Алексею Антонову — 6,66 млн руб. Суды отказались учитывать то, что с января по октябрь 2022 года господин Нерсисян находился под стражей и домашним арестом. Алексей Антонов оспорил этот подход в ВС, заявив, что необходимо оценивать реальный объем выполненной работы и личный вклад АУ в достижение целей банкротства, а не просто временной отрезок ( см. “Ъ” от 31 марта ).

Экономколлегия ВС 15 мая поддержала жалобу Алексея Антонова ( .pdf ), напомнив, что вознаграждение АУ носит встречный характер и к нему применяются правила о договоре возмездного оказания услуг. Управляющий, оказавший лишь часть услуг, не может претендовать на максимальную выплату. Находясь в изоляции от общества без права отправлять почту, использовать средства связи и интернет, господин Нерсисян объективно не имел возможности лично руководить банкротством и контролировать привлеченных специалистов, сказано в решении ВС. А наделение помощников чрезмерным объемом полномочий лишает АУ права требовать оплату за этот период, сочла коллегия судей. В итоге ВС отменил все решения и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, которая должна оценить реальный вклад каждого управляющего в дело.

Ян Назаренко