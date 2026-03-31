На страже процента

Верховный суд РФ (ВС) решит, полагается ли арбитражному управляющему (АУ) вознаграждение за время его нахождения под стражей или домашним арестом. Вопрос возник в деле о банкротстве, которое сопровождали трое АУ. За погашение значительной части долгов банкрота управляющим полагается процент от суммы, полученной кредиторами. Арбитражные суды распределили эту сумму между тремя управляющими пропорционально рабочему времени. Но, по мнению одного из управляющих, надо учитывать личный вклад каждого в погашение долгов, а его коллега часть времени находился под стражей, а затем под домашним арестом.

ВС рассмотрит вопрос о разделе процентного вознаграждения между несколькими АУ, которые по очереди вели одно банкротное дело. Спор возник в деле о банкротстве ООО «Ток-Строй», возбужденном еще в 2015 году. Процедура конкурсного производства, во время которой распределяются активы должника, была введена судом только в сентябре 2019 года. Функции конкурсных управляющих на этом этапе последовательно исполняли три лица: Наталья Захарова — до сентября 2020 года, затем Арсен Нерсисян — до октября 2022 года и, наконец, Алексей Антонов — с 20 октября 2022 года и до завершения процедуры.

За все время конкурсная масса пополнилась на 530,68 млн руб. При этом большую часть (459,41 млн руб.) обеспечили платежи от «Россетей». В результате было погашено более 47% реестровых долгов компании-банкрота, после чего развернулись споры вокруг того, какой размер процентного вознаграждения полагается каждому из АУ.

Алексей Антонов призывал учитывать личный вклад управляющего, включая выполненный им объем работы, вклад в достижение целей банкротства, а не просто формальный период исполнения полномочий АУ в этом деле.

Помимо этого, господин Антонов указывал, что Арсен Нерсисян в период с января по октябрь 2022 года не исполнял свои обязанности самостоятельно, поскольку находился под стражей, а затем — под домашним арестом.

Арбитражный суд Москвы в июле 2025 года распределил процентное вознаграждение таким образом: правопреемнице Натальи Захаровой — 2,98 млн руб., Арсену Нерсисяну — 6,09 млн руб., Алексею Антонову — 6,66 млн руб. Это решение оставила в силе апелляция, а позднее и окружная кассация. В судебных актах говорилось, что каждый управляющий последовательно вносил свой вклад в достижение общей цели банкротного дела. В связи с этим суды распределили проценты между АУ пропорционально времени, в течение которого каждый из них исполнял полномочия конкурсного управляющего «Ток-Строя». При этом суды не стали исключать из периода полномочий господина Нерсисяна время нахождения под стражей и домашним арестом, отметив, что в это время осуществлялись мероприятия согласно закону о банкротстве.

Однако с таким подходом не согласился Алексей Антонов. Он подал жалобу в ВС, в которой указал, что во время нахождения Арсена Нерсисяна под стражей и под домашним арестом тот объективно не мог исполнять обязанности конкурсного управляющего в течение девяти месяцев.

По мнению заявителя, это подтверждается тем, что из конкурсной массы было потрачено порядка 3 млн руб. на оплату услуг специалистов, привлеченных Арсеном Нерсисяном. Таким образом, АУ перенес свои функции на третьих лиц и по этой причине не вправе рассчитывать на получение вознаграждения в полном объеме, говорится в жалобе. Эти доводы заинтересовали ВС, дело передали в экономколлегию. Слушание назначено на 4 мая.

Вклад в общую массу

АУ Сергей Домнин добавляет, что есть два механизма распределения процентного вознаграждения между несколькими управляющими. Первый — пропорционально отработанному времени (период исполнения полномочий в конкретном банкротном деле), когда положительный результат достигался управляющими последовательно и примерно с равноценными усилиями. Второй — пропорционально личному вкладу каждого АУ. И теперь ВС предстоит выбрать один из этих механизмов, подчеркивает господин Домнин.

По мнению президента Союза АУ НЦРБ Валерии Герасименко, нахождение под стражей не имеет ключевого значения, этот факт мог лишь обусловить невозможность выполнения АУ части работы лично. «Большая часть мероприятий не требует личного присутствия АУ и может выполняться помощниками, привлеченными специалистами. Поэтому неправильно однозначно говорить о том, что управляющий не имеет права претендовать на вознаграждение за период нахождения под стражей»,— рассуждает госпожа Герасименко. Схожую позицию занимает и Сергей Домнин: «Если нет доказательств ненадлежащего исполнения управляющим своих обязанностей или причинения вреда, а результат есть, даже если он достигнут при помощи привлеченных лиц, то это не должно само по себе влиять на размер процентного вознаграждения».

Проценты конкурсному управляющему должны выплачиваться не за сам факт нахождения в процедуре, а за реальный вклад в формирование конкурсной массы и погашение долгов, и привлечение специалистов за плату тут имеет существенное значение, возражает старший юрист «Гуричев, Малинин и партнеры» Татьяна Макаренко. В связи с этим она считает обоснованным снизить процентное вознаграждение второму АУ. Гендиректор «ЮР-Статуса» Руслан Остроумов напоминает о январской позиции ВС, по которой домашний арест исключает исполнение управляющим своих обязанностей как лично, так и через представителей. По этой логике, уточняет АУ Павел Замалаев, нужно исключить из периода исполнения обязанностей Арсеном Нерсисяном время действия в отношении него мер пресечения. В этом случае, предполагает господин Замалаев, вознаграждение находившемуся под арестом управляющему будет снижено, а оставшаяся сумма процентов распределена между двумя другими АУ. Валерия Герасименко указывает, что заявитель не оспаривает обоснованность процентного вознаграждения, а пытается доказать, что действия господина Нерсисяна не привели к погашению реестра. Если так, то сумма вознаграждения будет перераспределена между оставшимися двумя управляющими, но с учетом их вклада в достижение итоговой цели, полагает госпожа Герасименко.

3,5 миллиарда рублей вознаграждения уплачено всем арбитражным управляющим в первой половине 2025 года, по данным ЕФРСБ.

Впрочем, допускает Сергей Домнин, если ВС решит, что надо распределять вознаграждение пропорционально учету времени каждого управляющего в процедуре и уменьшит проценты одного АУ из-за привлеченных лиц, тогда высвободившаяся сумма пойдет в конкурсную массу. Причем необязательно у АУ вычтут именно 3 млн руб., потраченных на «привлеченцев», это зависит от того, обязательным ли было их привлечение и на что тратились средства.

Ян Назаренко, Анна Занина