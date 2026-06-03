«Вегас» победил «Каролину» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Каролина Харрикейнс» в стартовом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:4.

У победителей голы забили Ши Теодор, Иван Барбашев, Вильям Карлссон, Бретт Хауден и Томаш Гертл. В составе проигравших дубль сделал Ник Элерс, по разу отличились Джордан Стаал и Шейн Гостисбеер.

«Голден Найтс» повели в противостоянии до четырех побед со счетом 1:0. Второй матч серии пройдет в ночь на 5 июня на льду «Харрикейнс».

В предыдущих раундах «Вегас» обыграл «Юта Маммот» (счет в серии — 4:2), «Анахайм Дакс» (4:2) и «Колорадо Эвеланш» (4:0). На пути к финалу «Каролина» оказалась сильнее «Оттава Сенаторс» (4:0), «Филадельфия Флайерс» (4:0) и «Монреаль Канадиенс» (4:1).

Для обоих клубов текущий финал Кубка Стэнли является третьим в истории. «Харрикейнс» выигрывали трофей в 2006 году, «Голден Найтс» — в 2023 году.

Таисия Орлова