На Дону спрос на услуги коммерческих медклиник и лабораторий сократился на 7%

В январе — середине марта 2026 года спрос на услуги частных медицинских клиник, лабораторий и обследования в Ростовской области сократился на 7%. Средний чек покупки вырос на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 4608 руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сокращение спроса на платные медицинские услуги в 2026 году основатель и руководитель сети центров ответственной косметологии Skinerica Елена Борисова связывает со снижением покупательской способности, обусловленной экономическими изменениями рынка. Рост среднего чека объясняется, по словам эксперта, удорожанием медуслуг — из-за повышения стоимости препаратов, расходников и запчастей для оборудования.

«Из-за удорожания кредитов, повышения налоговой нагрузки снижается рентабельность бизнеса, что требует пристального внимания, грамотного финансового управления и изменения экономической модели. В этих условиях выживут только грамотно выстроенные системы. В этом есть и положительная составляющая. На мой взгляд, рынок коммерческой медицины в Ростовской области стабилизируется, уходят небольшие и непрофессиональные игроки, оставшиеся учреждения перестают использовать демпинг как основной аргумент, что ранее было повсеместно. Формируется тренд на здоровую экономическую модель бизнеса, отлаживание внутренних процессов»,— прокомментировала Елена Борисова.

Маргарита Синкевич