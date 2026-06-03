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Лексикон современного искусства

В «Синара Центре» представили работы Кабакова, Булатова, Инфанте

В Екатеринбурге Фонд поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» совместно с «Мультимедиа Арт Музеем, Москва» (МАММ) представили две экспозиции: «Фундаментальный лексикон» и «Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза». Показ художественных шедевров из частных коллекций охватывает период с 1950-х по 2020-е годы.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В «Синара Центре» открыли выставку «Фундаментальный лексикон», состоящую из 73 работ из собрания ФКИ «Синара». Среди авторов – некогда представители неофициальной культуры, а сегодня признанные классики российского и мирового искусства: Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эрик Булатов, Олег Васильев, Владимир Янкилевский, Леонид Соков, Михаил Рогинский, Павел Пепперштейн и другие.

Экспозиция охватывает период с 1950-х по 2020-е годы и объединяет художников, определивших развитие современного отечественного искусства. Первую часть выставки открывает произведение «Окно №XXXXVI» (2000) Ивана Чуйкова. Рядом вывешена «Футболка» (1993), на которой Эрик Булатов изобразил свою жену и музу Наталью Булатову.

«Искусство — это экосистема. В центре, как главное дерево, художник. Неважно, живой или мертвый. Кто ближе всех к художнику? Конечно, коллекционер»,— рассказала искусствовед, кинорежиссер-документалист, доктор философии, профессор, инициатор создания и директор МАММ Ольга Свиблова.

Эта выставка в 1988 году участвовала в аукционе «Сотбис» в Москве, который стал знаковым событием в художественной жизни СССР. Так было открыто миру современное русское искусство, находившееся за железным занавесом. Выставка «Фундаментальный лексикон» будет работать до 13 сентября.

Еще один масштабный проект, представленный в «Синара Центре» — «Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза», который можно посетить до 23 августа на площадке «Синара Арт». Собранная коллекция посвящена российскому художнику, фотографу и теоретику искусства — Франциско Инфанте. Его мастерство стало ярким примером отечественного постмодернизма. В 1960-х годах он создавал динамические конструкции. Позже, в 1970-х, он развивает собственное направление — «артефакты». Это композиция из зеркал, пластика и фольги в виде невесомой инсталляции, которая стоит не в мастерской, а на природе. Далее мастер снимает на камеру момент, когда окружающая среда начинает взаимодействовать с созданным объектом.

«Размышления над метафизическими проблемами мироздания, поиск собственного художественного языка, способного выразить бесконечность вселенной, определили путь художника с ранней юности до сегодняшнего дня»,— рассказала про Франциско Инфанте Ольга Свиблова.

С 1986 года Франциско Инфанте работает вместе с женой и единомышленницей Нонной Горюновой. Творчество авторов представлено впервые. На выставке показана ранняя живопись, графика, эскизы из коллекции МАММ. Например, зарисовки из цикла «Пейзаж диктует», подцикл «Восточный берег» и «Знаки в пейзаже». Кроме этого, в экспозиции показали работы, над которыми художники вместе работают более 40 лет. В циклах «Артефакты» и «Продолжения» Франциско Инфанте и Нонна Горюнова развивают идею гармонизации человека и природы, дополняя ее искусственными объектами. Авторский взгляд дает возможность зафиксировать на фотопленке рождение визуальной метафоры того самого «артефакта».

«Коллаборация была для нас очень ценной. Мы целенаправленно поддерживаем художественные проекты в регионе, которые откликаются среди широкого числа наших поклонников. Поэтому мы хотим удивлять и вместе с вами познавать различные грани современного искусства»,— сообщила директор Фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» Наталья Левицкая.

София Паникова

Фотогалерея

«Поиск художественного языка, способного выразить бесконечность вселенной»

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Презентация выставочных проектов &quot;Фундаментальный лексикон&quot; и &quot;Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза&quot;, созданных совместно Мультимедиа Арт Музеем (Москва) и Фондом поддержки и реализации культурных инициатив &quot;Синара&quot; прошла в Екатеринбурге

Презентация выставочных проектов "Фундаментальный лексикон" и "Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза", созданных совместно Мультимедиа Арт Музеем (Москва) и Фондом поддержки и реализации культурных инициатив "Синара" прошла в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

«Фундаментальный лексикон» состоит из 73 произведений искусства из собрания, находящегося под управлением ФКИ Синара. Выставки представила советский и российский искусствовед, кинорежиссер-документалист, доктор философии, профессор, инициатор создания и директор Московского дома фотографии, ныне – «Мультимедиа Арт Музей, Москва» Ольга Свиблова.

«Фундаментальный лексикон» состоит из 73 произведений искусства из собрания, находящегося под управлением ФКИ Синара. Выставки представила советский и российский искусствовед, кинорежиссер-документалист, доктор философии, профессор, инициатор создания и директор Московского дома фотографии, ныне – «Мультимедиа Арт Музей, Москва» Ольга Свиблова.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выставка &quot;Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза&quot; в &quot;Синара Центре&quot;

Выставка "Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза" в "Синара Центре"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Презентация выставочных проектов &quot;Фундаментальный лексикон&quot; и &quot;Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза&quot;, созданных совместно Мультимедиа Арт Музеем (Москва) и Фондом поддержки и реализации культурных инициатив Синара, в &quot;Синара Центре&quot;

Презентация выставочных проектов "Фундаментальный лексикон" и "Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза", созданных совместно Мультимедиа Арт Музеем (Москва) и Фондом поддержки и реализации культурных инициатив Синара, в "Синара Центре"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова (слева) на презентации, директор Фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» Наталья Левицкая и министр культуры Свердловской области Илья Марков во время мероприятия

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова (слева) на презентации, директор Фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» Наталья Левицкая и министр культуры Свердловской области Илья Марков во время мероприятия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В 1980-х выставка &quot;Фундаментальный лексикон&quot; участвовала в аукционе &quot;Сотбис&quot; в Москве, который стал поворотным событием в художественной жизни СССР и открыл миру современное русское искусство.

В 1980-х выставка "Фундаментальный лексикон" участвовала в аукционе "Сотбис" в Москве, который стал поворотным событием в художественной жизни СССР и открыл миру современное русское искусство.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Президент АО Группа &quot;Синара&quot; Михаил Ходоровский, президент благотворительно фонда &quot;Синара&quot; Наталья Левицкая, президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский и губернатор Свердловской области Денис Паслер на презентации выставок

Президент АО Группа "Синара" Михаил Ходоровский, президент благотворительно фонда "Синара" Наталья Левицкая, президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский и губернатор Свердловской области Денис Паслер на презентации выставок

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова во время презентации выставки &quot;Фундаментальный лексикон&quot;

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова во время презентации выставки "Фундаментальный лексикон"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетитель на выставке &quot;Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза&quot; в Синара Центр

Посетитель на выставке "Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза" в Синара Центр

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетитель на выставке &quot;Фундаментальный лексикон&quot; в Синара Центр

Посетитель на выставке "Фундаментальный лексикон" в Синара Центр

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетитель на выставке &quot;Фундаментальный лексикон&quot;

Посетитель на выставке "Фундаментальный лексикон"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетитель на выставке &quot;Фундаментальный лексикон&quot;

Посетитель на выставке "Фундаментальный лексикон"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

посетитель на выставке &quot;Фундаментальный лексикон&quot;

посетитель на выставке "Фундаментальный лексикон"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Презентация выставочных проектов «Фундаментальный лексикон» и «Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза», созданных совместно Мультимедиа Арт Музеем (Москва) и Фондом поддержки и реализации культурных инициатив Синара, в Синара Центр

Презентация выставочных проектов «Фундаментальный лексикон» и «Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза», созданных совместно Мультимедиа Арт Музеем (Москва) и Фондом поддержки и реализации культурных инициатив Синара, в Синара Центр

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Размышления над метафизическими проблемами мироздания, поиск собственного художественного языка, способного выразить бесконечность вселенной, определили путь художника с ранней юности до сегодняшнего дня»,– рассказала про Франциско Инфанте Ольга Свиблова.

«Размышления над метафизическими проблемами мироздания, поиск собственного художественного языка, способного выразить бесконечность вселенной, определили путь художника с ранней юности до сегодняшнего дня»,– рассказала про Франциско Инфанте Ольга Свиблова.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетитель на выставке &quot;Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза&quot;

Посетитель на выставке "Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Презентация выставочных проектов "Фундаментальный лексикон" и "Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза", созданных совместно Мультимедиа Арт Музеем (Москва) и Фондом поддержки и реализации культурных инициатив "Синара" прошла в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

«Фундаментальный лексикон» состоит из 73 произведений искусства из собрания, находящегося под управлением ФКИ Синара. Выставки представила советский и российский искусствовед, кинорежиссер-документалист, доктор философии, профессор, инициатор создания и директор Московского дома фотографии, ныне – «Мультимедиа Арт Музей, Москва» Ольга Свиблова.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выставка "Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза" в "Синара Центре"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Презентация выставочных проектов "Фундаментальный лексикон" и "Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза", созданных совместно Мультимедиа Арт Музеем (Москва) и Фондом поддержки и реализации культурных инициатив Синара, в "Синара Центре"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова (слева) на презентации, директор Фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» Наталья Левицкая и министр культуры Свердловской области Илья Марков во время мероприятия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В 1980-х выставка "Фундаментальный лексикон" участвовала в аукционе "Сотбис" в Москве, который стал поворотным событием в художественной жизни СССР и открыл миру современное русское искусство.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Президент АО Группа "Синара" Михаил Ходоровский, президент благотворительно фонда "Синара" Наталья Левицкая, президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский и губернатор Свердловской области Денис Паслер на презентации выставок

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова во время презентации выставки "Фундаментальный лексикон"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетитель на выставке "Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза" в Синара Центр

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетитель на выставке "Фундаментальный лексикон" в Синара Центр

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетитель на выставке "Фундаментальный лексикон"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетитель на выставке "Фундаментальный лексикон"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

посетитель на выставке "Фундаментальный лексикон"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Презентация выставочных проектов «Фундаментальный лексикон» и «Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза», созданных совместно Мультимедиа Арт Музеем (Москва) и Фондом поддержки и реализации культурных инициатив Синара, в Синара Центр

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Размышления над метафизическими проблемами мироздания, поиск собственного художественного языка, способного выразить бесконечность вселенной, определили путь художника с ранней юности до сегодняшнего дня»,– рассказала про Франциско Инфанте Ольга Свиблова.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетитель на выставке "Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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