Лексикон современного искусства

В Екатеринбурге Фонд поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» совместно с «Мультимедиа Арт Музеем, Москва» (МАММ) представили две экспозиции: «Фундаментальный лексикон» и «Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза». Показ художественных шедевров из частных коллекций охватывает период с 1950-х по 2020-е годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В «Синара Центре» открыли выставку «Фундаментальный лексикон», состоящую из 73 работ из собрания ФКИ «Синара». Среди авторов – некогда представители неофициальной культуры, а сегодня признанные классики российского и мирового искусства: Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эрик Булатов, Олег Васильев, Владимир Янкилевский, Леонид Соков, Михаил Рогинский, Павел Пепперштейн и другие.

Экспозиция охватывает период с 1950-х по 2020-е годы и объединяет художников, определивших развитие современного отечественного искусства. Первую часть выставки открывает произведение «Окно №XXXXVI» (2000) Ивана Чуйкова. Рядом вывешена «Футболка» (1993), на которой Эрик Булатов изобразил свою жену и музу Наталью Булатову.

«Искусство — это экосистема. В центре, как главное дерево, художник. Неважно, живой или мертвый. Кто ближе всех к художнику? Конечно, коллекционер»,— рассказала искусствовед, кинорежиссер-документалист, доктор философии, профессор, инициатор создания и директор МАММ Ольга Свиблова.

Эта выставка в 1988 году участвовала в аукционе «Сотбис» в Москве, который стал знаковым событием в художественной жизни СССР. Так было открыто миру современное русское искусство, находившееся за железным занавесом. Выставка «Фундаментальный лексикон» будет работать до 13 сентября.

Еще один масштабный проект, представленный в «Синара Центре» — «Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза», который можно посетить до 23 августа на площадке «Синара Арт». Собранная коллекция посвящена российскому художнику, фотографу и теоретику искусства — Франциско Инфанте. Его мастерство стало ярким примером отечественного постмодернизма. В 1960-х годах он создавал динамические конструкции. Позже, в 1970-х, он развивает собственное направление — «артефакты». Это композиция из зеркал, пластика и фольги в виде невесомой инсталляции, которая стоит не в мастерской, а на природе. Далее мастер снимает на камеру момент, когда окружающая среда начинает взаимодействовать с созданным объектом.

«Размышления над метафизическими проблемами мироздания, поиск собственного художественного языка, способного выразить бесконечность вселенной, определили путь художника с ранней юности до сегодняшнего дня»,— рассказала про Франциско Инфанте Ольга Свиблова.

С 1986 года Франциско Инфанте работает вместе с женой и единомышленницей Нонной Горюновой. Творчество авторов представлено впервые. На выставке показана ранняя живопись, графика, эскизы из коллекции МАММ. Например, зарисовки из цикла «Пейзаж диктует», подцикл «Восточный берег» и «Знаки в пейзаже». Кроме этого, в экспозиции показали работы, над которыми художники вместе работают более 40 лет. В циклах «Артефакты» и «Продолжения» Франциско Инфанте и Нонна Горюнова развивают идею гармонизации человека и природы, дополняя ее искусственными объектами. Авторский взгляд дает возможность зафиксировать на фотопленке рождение визуальной метафоры того самого «артефакта».

«Коллаборация была для нас очень ценной. Мы целенаправленно поддерживаем художественные проекты в регионе, которые откликаются среди широкого числа наших поклонников. Поэтому мы хотим удивлять и вместе с вами познавать различные грани современного искусства»,— сообщила директор Фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» Наталья Левицкая.

София Паникова