Aurus показал на ПМЭФ обновленную модель Senat и кабриолет

Российский автомобильный бренд Aurus представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обновленные модели Senat и Senat Long, а также версию кабриолет, передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Aurus Senat с обновленным внешним видом ранее можно было увидеть только на инаугурации президента России Владимира Путина в 2024 году, тогда как Senat Long показали впервые. Кроме того, на стенде марки в гараже особого назначения представлены Senat в модификации кабриолет и кабриолет ЗИС-110Б, который ездил на парадах Победы в Москве в 1950-е годы.

В начале апреля стало известно о подготовке к серийному производству новой модели Aurus Senat на заводе марки в Елабуге. На предприятии настроили подсборки и оборудование, отработали все необходимые технологические операции для выпуска авто, а также изготовили и окрасили предсерийные кузова.

Aurus — российская марка представительских автомобилей. Разработка началась в 2013 году по заказу Минпромторга для развития линейки машин на замену парка служебных авто госслужащих и коммерческих продаж. Проект реализует ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (ФГУП «НАМИ») совместно с российским холдингом Sollers. Лимузин Aurus Senat впервые продемонстрировали в 2018 году на церемонии инаугурации президента Владимира Путина.