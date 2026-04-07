Завод Aurus в Елабуге возобновил работу

Завод Aurus в Елабуге продолжает работу в штатном режиме. На предприятия начали подготовку к серийному производству обновленной модели Aurus Senat, сообщает ТАСС.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Уже изготовлены и окрашены предсерийные кузова. На предприятии проведена настройка подсборок и оборудования, отработаны все необходимые технологические операции для выпуска новой модели.

Автомобили производят в особой экономической зоне «Алабуга». В феврале сообщалось о приостановке производственных процессов на заводе.

