В Бельгии арестовали активы Google на €115 млн по заявлению российской «дочки»

Бельгийский суд арестовал имущество Google Belgium на €115 млн (около 10 млрд руб.) по иску российского ООО «Гугл». Об этом рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с решением.

«Гугл» пытается взыскать дивиденды, которые, по версии российского суда, были выведены из компании незадолго до начала процедуры банкротства, пояснил собеседник издания. Суд в Москве резюмировал, что дивиденды выплатили, чтобы уклониться от расчетов с кредиторами.

Имущество Google Belgium арестовали в качестве обеспечительной меры. Как уточнили представители российской стороны, это необходимо, чтобы не допустить реструктуризации или банкротства бельгийского подразделения до завершения разбирательства.

«Это не просто дело о банкротстве дочерней компании в России. Спор демонстрирует пределы моральной и юридической ответственности глобальных компаний, действующих на рынках суверенных стран, будь то Россия, Франция или Бельгия»,— рассказал «Ведомостям» адвокат ООО «Гугл» Майкл де Бук. По его словам, следует действовать везде, где можно найти активы «Гугл», для исполнения решения российского суда.

Спор вокруг дивидендов — это не единственная претензия к Google, напомнил координатор международной команды юристов по проекту, партнер адвокатского бюро Art De Lex Артур Зурабян. По делу о банкротстве ООО «Гугл» также оспаривает вывод денег из России после 2018 года по нескольким сделкам на общую сумму 160 млрд руб. (около $2,2 млрд). Из-за отсутствия значимых активов Google в РФ российские судебные решения впоследствии можно предъявить к исполнению в зарубежных юрисдикциях, где присутствует имущество корпорации, добавил господин Зурабян.

Это не первое подобное заявление ООО «Гугл». Компания инициировала процедуры признания и исполнения российских судебных решений более чем в десяти странах мира. 1 июня свою юрисдикцию для рассмотрения иска подтвердил суд первой инстанции Мадрида. В декабре 2025 года суд в Париже арестовал имущество Google France по аналогичному требованию российской компании.

ООО «Гугл» подало заявление о банкротстве летом 2022 года. Осенью того же года московский арбитраж ввел процедуру наблюдения, а в октябре 2023-го признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство. На тот момент обязательства «Гугла» превышали 19 млрд руб. при активах около 3,5 млрд руб.