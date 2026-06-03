На Запорожской АЭС в 17-й раз отключилось внешнее электроснабжение

Подача внешнего электроснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) временно отключалась в ночь на 3 июня, сообщили в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ). Подачу электроэнергии восстановили за 20 минут.

Инцидент произошел после удара дрона по Никопольской подстанции, которая расположена на противоположном от ЗАЭС берегу Днепра. Это привело к отключению единственной оставшейся линии электропередачи (ЛЭП). Электроснабжение на время остановки работы ЛЭП обеспечивали аварийные дизельные генераторы.

Представители Запорожской АЭС рассказали ТАСС, что ЛЭП «Ферросплавная-1», которая обеспечивает внешнее питание станции, была отключена действием автоматики. На ЗАЭС заверили, что угрозы безопасной работе станции устранены, а радиационный фон в норме.

Это уже 17-й случай отключения внешнего электроснабжения с начала конфликта между Россией и Украиной, отметили в МАГАТЭ. Предыдущий произошел 29 мая — тогда подачу электроэнергии восстановили за час.