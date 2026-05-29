На Запорожской АЭС на час отключилось внешнее электроснабжение

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС временно отключалось в ночь на 29 мая. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). По его данным, подачу электроэнергии восстановили спустя час.

На время отключения работали аварийные дизельные генераторы. Сейчас станция снова получает питание от одной линии электропередачи. «Причина пока неизвестна, но инцидент подчеркивает, что ядерная безопасность остается ненадежной»,— приводит пресс-служба МАГАТЭ слова гендиректора Рафаэля Гросси.

Это стало 16-м случаем отключения внешнего электроснабжения с начала конфликта между Россией и Украиной, отметили в МАГАТЭ. Линия электропередачи «Днепровская» отключена с 24 марта из-за повреждения опор, уточнила пресс-служба ЗАЭС. Внешнее питание станции обеспечивает линия 330 кВ «Ферросплавная-1».

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. С октября 2022 года она находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). На станции есть шесть реакторов. Все они находятся в режиме холодного останова.