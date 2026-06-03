В Москве открыли новый выход к метро «Комсомольская» на Ленинградском вокзале

Новый выход к станции метро «Комсомольская» открыли на цокольном этаже обновленного Ленинградского вокзала в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Ленинградский вокзал входит в состав "Площади трех вокзалов" — крупнейшего транспортно-пересадочного узла столицы. Каждый день отсюда отправляются более 350 тыс. человек»,— указано в сообщении.

При такой нагрузке важно грамотно распределять пассажиропотоки. Это самая близкая пересадка от поездов дальнего следования в метро без выхода на улицу. Путь к «Комсомольской» через новый выход занимает около двух минут, уточнили в дептрансе.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал, который находился на ремонте с августа 2024 года. Ключевые изменения коснулись внутренней части здания. Площадь зоны для ожидания выросла втрое, количество посадочных мест для пассажиров увеличилось с 700 до 1 тыс. Кроме того, для пересадки между метро, пригородными поездами и поездами дальнего следования теперь не надо выходить на улицу.

Комплексная модернизация Ленинградского вокзала, которая длилась почти два года, включала организацию новых выходов и входов, ремонт кровли и фасадов, расширение пространства для пассажиров.