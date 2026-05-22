Ленинградский вокзал открылся после ремонта

Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО РЖД Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал, который находился на ремонте с августа 2024 года.

Ленинградский вокзал перед открытием после реконструкции

Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва» Ленинградский вокзал перед открытием после реконструкции

Ключевые изменения коснулись внутренней части здания:

площадь зоны для ожидания выросла втрое, количество посадочных мест для пассажиров выросло с 700 до 1 тыс.;

для пересадки между метро, пригородными поездами и поездами дальнего следования теперь не надо выходить на улицу;

открыт новый вход через цокольный этаж со стороны Краснопрудной улицы, который не использовался более 30 лет;

построен навес высотой 15 м над платформами для защиты от дождя и снега, создана система подогрева. Новая система микроклимата поддерживает на вокзале температуру на уровне 22–25 градусов круглый год;

расширен функционал медицинского пункта, где пассажиры могут получить неотложную помощь, а также пройти базовые лабораторные исследования, УЗИ, а кроме того, как следует из сообщения пресс-службы мэрии, «получить поддержку в сфере ментального здоровья»;

на стенах появились два мозаичных панно общей площадью более 800 кв. м с видами Москвы и Санкт-Петербурга;

восстановлена часовня Святителя Николая Чудотворца, расположенная в исторической части здания вокзала.

Реставрация затронула и внешнюю часть здания. Восстановлена, в частности, вывеска «Ленинградский вокзал», на кровле теперь установлен флагшток с государственным флагом. Генпроектировщиком и генподрядчиком проекта выступило АО «Мосинжпроект». «Следующая задача — это реконструкция Ярославского вокзала и создание единой площади, единой транспортной пересадки с одного вида транспорта на другой — важная задача, я уверен, что мы ее реализуем»,— заявил Сергей Собянин.

Здание старейшего в столице Ленинградского вокзала возведено в 1849 году по проекту архитектора Константина Тона в рамках строительства первой в России железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Здания в обоих городах возводились по одному проекту: двухъярусная башня с часами и флагштоком, двухэтажный фасад, «равномерно члененный приставными колоннами со знакомыми по Кремлевскому дворцу арочными окнами», сообщили на сайте РЖД. Первый поезд прибыл на вокзал 3 августа 1851 года.

Вокзал реконструировался в 1934 году (в императорских залах обустроили комнату матери и ребенка), 1949, 1975 годах (с прокладыванием новых путей и установкой бюста Владимира Ленина), 1989–1997 годах (с удлинением платформ и сооружением навесов над перронами), 2008–2013 годах (с увеличением общей площади комплекса с 5 тыс. до 8 тыс. кв. м, заменой вентиляции, обустройством ресторанных зон и возвратом зданию первоначальной цветовой гаммы).

Иван Буранов