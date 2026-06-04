Актив в естественной среде

Кризис на рынке непродовольственного ритейла подталкивает девелоперов к продаже торговых центров. Как выяснил “Ъ”, «Страна Девелопмент» реализовала торговый комплекс «Среда. Царицыно» на юге Москвы оценочно за 1–1,7 млрд руб. Новым владельцем стала Приморская строительная корпорация бывшего владельца торговой сети «Реми» и экс-депутата Владивостока Дмитрия Сулеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: mos.ru Фото: mos.ru

Структура ГК «Страна Девелопмент» ООО «СЗ "Страна Запад"» вышла из ООО «Логистик-сервис», обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Эта компания выступала застройщиком торгцентра «Среда. Царицыно» площадью 8,7 тыс. кв. м на Элеваторной улице на юге Москвы, который был запущен в 2025 году. Новым владельцем актива стало ООО «Приморская строительная корпорация» из Владивостока, одним из бенефициаров которого выступает Дмитрий Сулеев. В ГК «Страна Девелопмент» отказались от комментариев, в Приморской строительной корпорации не ответили на запрос “Ъ”.

Дмитрий Сулеев, помимо доли в Приморской строительной корпорации, выступает руководителем Владивостокской мебельной фабрики и совладельцем Владивостокской фармацевтической фабрики. Он владел долей в дальневосточной торговой сети «Реми», которую в прошлом году выкупила группа «Лента» Алексея Мордашова (см. “Ъ” от 11 декабря 2025 года). Господин Сулеев также в 2007–2017 годах был депутатом гордумы Владивостока.

ГК «Страна Девелопмент» строит жилье в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», входит в десятку крупнейших застройщиков России по объему текущего строительства жилья с показателем 1,22 млн кв. м. Владелец — Александр Гайдуков.

Директор департамента инвестиций и рынков капитала Bright Rich | CORFAC International Екатерина Андреева оценивает торгцентр «Среда. Царицыно» в 1,5–1,7 млрд руб. Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов считает, что объект может стоить 1–1,2 млрд руб. и способен генерировать арендный поток в размере около 85–130 млн руб. в год.

Объект был построен девелопером в рамках программы создания мест приложения труда, что позволило застройщику получить льготы при переводе земли под жилую застройку, напоминает Екатерина Андреева. Для «Страны» этот актив является непрофильным, поэтому компания решила продать его, зафиксировав добавленную стоимость и высвободив средства под основной бизнес в условиях высокой долговой нагрузки, добавляет Станислав Ахмедзянов.

Аналогичные сделки на рынке ранее уже встречались. Так, «Эталон» продал торговый комплекс «Летний сад» на севере Москвы ижевской группе «Арден» (см. “Ъ” от 4 мая). ГК ПИК продала торгцентр «Ома» площадью 17,9 тыс. кв. м на Очаковском шоссе на юго-западе столицы закрытому паевому инвестфонду «Город-инвест» под управлением УК «Восхождение».

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В свою очередь, интерес регионального игрока к покупке недвижимости в Москве может быть связан с желанием покупателя диверсифицировать портфель и географию проектов, не исключает Екатерина Андреева. Однако в последнее время собственники торговых объектов сталкиваются с ростом вакантности и налоговой нагрузки, что увеличивает срок возврата инвестиций, оговаривается она. Доля свободных площадей в московских торгцентрах по итогам первого полугодия, как ожидается, составит 6%, на 0,7 процентного пункта больше по сравнению с концом 2025 года, а по итогам года может превысить 8%, прогнозируют в CORE.XP.

Дарья Андрианова