Пересадка девелоперов

Группа «Эталон» с убытком в 2,2 млрд руб. продала торгцентр «Летний сад» на Дмитровском шоссе в Москве ижевской группе «Арден». На рынке торговой недвижимости затянувшийся кризис: с 2019 года посещаемость объектов упала на 25%. Но региональные застройщики могут присматриваться к объектам, рассчитывая с их покупкой закрепиться на московском рынке.

Фото: песс-служба «Знак»

Новым собственником торгового центра «Летний сад» на Дмитровском шоссе стало ООО «Атлантдомстрой», следует из данных ЕГРН. Эта структура, согласно Kartoteka.ru, контролируется Дмитрием Егоровым и входит в компанию «Арден». Ранее объект контролировался группой «Эталон». Он был продан с созданием резерва под обесценение на 2,2 млрд руб., следует из отчетности застройщика по МСФО. Инструмент применяется, когда стоимость продажи ниже первоначальной, пояснили “Ъ” в «Эталоне». Там добавили, что экономическая конъюнктура за последние несколько лет сильно поменялась. В «Ардене» “Ъ” оперативно не ответили.

«Эталон» входит в АФК «Система». Это один из крупнейших российских девелоперов, объем текущего строительства жилья которого достигает 1,2 млн кв. м, следует из материалов «Наш.Дом.РФ». Выручка компании в 2025 году выросла на 17,3% год к году, до 153,6 млрд руб., чистый убыток — более чем в три раза, до 22 млрд руб.

ГК «Арден» Дмитрия Егорова существует с 2017 года и специализируется на строительстве массового жилья в Ижевске. Среди проектов компании — жилые комплексы «Арден на Орджоникидзе», «Арден на Ворошилова», «Арден на Ключевом» и другие. Управлением торговыми центрами и реализацией проектов в Москве компания ранее не занималась.

«Летний сад» — торговый центр на 29,5 тыс. кв. м, построенный в 2021 году в составе одноименного жилого комплекса «Эталона» на севере Москвы. Но его полноценный запуск так и не состоялся: сейчас здесь работает только магазин «Перекресток», а масштабное открытие запланировано лишь на вторую половину 2026 года, отмечают в CMWP.

Старший директор департамента оценки и консалтинга CMWP Антон Калистратов оценивает «Летний сад» в 4,5–5 млрд руб. Но стоимость продажи, по мнению директора департамента инвестиций и рынков капитала Bright Rich | CORFAC International Екатерины Андреевой, могла составить 100–120 тыс. руб. за кв. м. Бюджет сделки, исходя из этой оценки, мог быть в диапазоне 2,95–3,54 млрд руб.

Покупку арендного бизнеса Екатерина Андреева называет нетипичной сделкой для застройщика жилья. Она не исключает, что компанию могла привлечь невысокая стоимость актива.

Господин Калистратов считает, что мотивацией было стремление закрепиться на московском рынке и диверсифицировать портфель активов. Эксперт говорит, что, если объект удастся заполнить арендаторами по высоким ставкам, он сможет приносить арендный доход на уровне 600–800 млн руб. в год. Но существует и второй сценарий. В нем «Летний сад» останется полупустым и арендодатель будет вынужден предлагать существенные скидки для привлечения и удержания арендаторов.

Конъюнктура для рынка торговой недвижимости остается непростой уже несколько лет. По подсчетам Focus Technologies, в январе—марте 2026 года Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в России снизился на 2% год к году и на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это привело к проблемам с заполняемостью.

В 2025 году доля свободных площадей в торгцентрах Москвы выросла на 2 процентных пункта, до 10%, в этом году может увеличиться до 11%, ожидают в IBC Real Estate.

Екатерина Андреева замечает, что многие ритейлеры и заведения общепита сейчас оптимизируют свои площади. Снижение посещаемости, рост операционных издержек и постоянный переток покупателей на маркетплейсы снижают инвестиционную привлекательность торговых центров, говорит она.

Дарья Андрианова