Интерес к вторичной недвижимости в Челябинске вырос на 20%

В апреле 2026 года спрос на вторичную недвижимость в Челябинске увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отдельно вырос интерес к однокомнатным квартирам (+35%), двухкомнатным (+26%), квартирам с четырьмя и более комнатами (+17%), трехкомнатным (+15%) и студиям (+9%), сообщает «Авито Недвижимость».

Город занял восьмое место среди муниципалитетов страны по увеличению спроса на вторичное жилье. В топ-5 попали Красноярск (+33% к апрелю 2025 года), Омск (+30%), Москва (+24%), Воронеж (+22%) и Новосибирск (+22%). При этом по стоимости квадратного метра Челябинск оказался среди городов с самыми низкими показателями. Дешевле всего «квадрат» в середине весны обходился в Волгограде (106 тыс. руб. за кв. м), Челябинске (114 тыс. руб.), Воронеже (116 тыс. руб.), Омске (117 тыс. руб.) и Перми (128 тыс. руб.).

Виталина Ярховска