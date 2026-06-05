Логопарки заждались пересдачи

Объем складских площадей, доступных для субаренды, в Москве и Подмосковье к концу года может увеличиться на 15–26% год к году, до 500–600 тыс. кв. м. Крупные ритейлеры, которые годами ранее арендовали избыточный объем складов в надежде на рост бизнеса, сейчас стараются хотя бы частично облегчить нагрузку от арендных выплат за лишние пространства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Объем предложения складской недвижимости, доступной для субаренды, в Москве и Подмосковье по итогам этого года может вырасти до 500–600 тыс. кв. м, что на 15–26% больше год к году, следует из прогнозов NF Group. Похожие ожидания и в Bright Rich | CORFAC International: по данным компании, объем субаренды в Москве и области к концу текущего года достигнет 500–600 тыс. кв. м, увеличившись на 10–30% год к году.

Субаренда уже занимает значительную часть в общем объеме экспозиции на рынке логопарков. По данным на конец мая, объем готовых вакантных складских площадей для субаренды в целом по РФ составил 1,5 млн кв. м — треть от общего объема складского предложения, отмечает директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Элеонора Богданова.

Увеличение доступных для субаренды складских пространств связано с выходом на рынок избыточных площадей, которые крупные ритейлеры и маркетплейсы ранее арендовали, рассчитывая на рост рынка электронной коммерции, отмечают в IBC Global. В условиях сокращения объемов бизнеса многие компании пытаются хотя бы частично перекрыть арендный платеж, сдавая излишние площади в субаренду, добавляет коммерческий директор RDS Александра Шакола. Так, ритейлер «Всеинструменты.ру» ищет субарендаторов для части своих складских пространств в логопарке «NK Park Чашниково» (см. “Ъ” от 12 марта), где занимает 115 тыс. кв. м, а сеть магазинов «Вкусвилл» планирует сдать в субаренду склад площадью 120 тыс. кв. м в складском комплексе «NK Park Домодедово-2» (см. “Ъ” от 10 февраля).

Доля свободных площадей на складах Москвы и Подмосковья к концу года может увеличиться на 3,9 процентного пункта год к году, до 8,2%, ожидает партнер NF Group Константин Фомиченко. Снижение вакантности в сегменте возможно при восстановлении деловой активности, это позволит крупным складским арендаторам снова планировать рост бизнеса, избегая необходимости сдавать избыточные площади в субаренду, считает руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин.

Интерес к субаренде объясняется выгодными условиями: арендатор часто предоставляет субарендатору дисконт, который может достигать 20–30%, говорят в IBC Global. Однако из-за больших объемов ввода складов и снижения арендных ставок в сегменте классической аренды привлекательность субаренды снизилась, отмечает директор департамента складской недвижимости Ricci Алексей Слепов. Только по итогам января—марта объем предложения логопарков в Москве и Подмосковье увеличился почти в четыре раза год к году, до 2,8 млн кв. м, по данным руководителя департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгения Бумагина. Ставки аренды в существующих складских объектах за этот же период снизились на 25% год к году, до 9,8 тыс. руб. за 1 кв. м в год, добавляет эксперт.

София Мешкова, Александра Вебер