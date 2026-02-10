Ритейлер урезал мощности

Из-за закрытия части магазинов «Вкусвилл» решил оптимизировать складские мощности: сеть намерена сдать в субаренду 120 тыс. кв. м в логопарке на юге Подмосковья. Сейчас темпы роста потребительской активности снижаются, из-за чего ритейлеры сокращают объемы занимаемых складов.

«Вкусвилл» планирует сдать в субаренду склад на 120 тыс. кв. м в логопарке «NK Park Домодедово-2» на юге Подмосковья, рассказали два источника “Ъ” на рынке коммерческой недвижимости. Во «Вкусвилле» сообщили “Ъ”, что освободившиеся ресурсы позволяют компании гибко адаптировать логистическую инфраструктуру под текущие операционные задачи. В сети уточнили, что вопросы использования площадей в логопарке «PNK Park Домодедово-2» находятся в рамках обычной операционной деятельности и согласованы с собственником площадей. «Современные фонды недвижимости», которые называют владельцем объекта, не ответили на запрос “Ъ”.

«Вкусвилл» основан Андреем Кривенко в 2012 году, среди инвесторов был Baring Vostok. В январе—сентябре 2025 года компания увеличила выручку на 10,9% год к году, до 263 млрд руб., в то время как в среднем рынок вырос на 13%, а выручка топ-10 ритейлеров — на 16,8%, следует из оценок Infoline. По данным аналитиков, в этот период объем торговых площадей сети сократился на 11%, до 275 тыс. кв. м, закрылось 265 магазинов.

Объект в «NK Park Домодедово-2» строился под нужды «Вкусвилла». Сдача логопарка в субаренду, скорее всего, свидетельствует о пересмотре планов по росту или об оптимизации капиталоемких вложений, считает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Роман Самойлов. Во «Вкусвилле» говорят, что благодаря внедрению технологических решений и повышению производительности на действующих складах, а также изменению баланса онлайн- и офлайн-продаж ему хватает действующих складских ресурсов для обеспечения поставками всей сети.

По оценке управляющего партнера IBC Global Станислава Ахмедзянова, «Вкусвилл» арендовал этот склад ориентировочно за 1,9 млрд руб., а сейчас может пересдать за 2,1 млрд руб. в год. В Москве существует нехватка качественных мультитемпературных складов, поэтому площади «Вкусвилла» будут востребованы, уверен директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | CORFAC International Александр Шевелев.

Станислав Ахмедзянов считает, что сдача в субаренду крупного объекта — это не оптимизация, а структурный сдвиг в архитектуре логистики крупного продуктового ритейла из-за закрытия части своих магазинов. Потребительский спрос продолжает смещаться в более низкий ценовой сегмент, растет роль промо и собственных торговых марок, что ограничивает номинальный рост выручки и маржи, соглашается Роман Самойлов. Также темпы роста потребления замедляются. В январе—сентябре 2025 года количество чеков потребителей в продуктовых магазинах выросло на 3,5% год к году, подсчитали в сервисе «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных). Еще в январе—апреле 2025 года рост оценивался в 6% (см. “Ъ” от 31 октября 2025 года).

В предыдущие годы ритейлеры и маркетплейсы арендовали склады с запасом, но в условиях замедления темпов роста экономики стали переуступать часть избыточных объемов. По мнению Александра Шевелева, подобная стратегия позволяет им оптимизировать расходы без разрыва договора аренды. Это не единичный случай: недавно у компании «Всеинструменты.ру» была схожая ситуация по оптимизации логистических площадей.

В этих условиях объем предлагаемых в субаренду площадей вырос. По подсчетам Bright Rich | CORFAC International, объем такого предложения на складском рынке Москвы и Подмосковья составляет 462 тыс. кв. м, что является рекордным показателем за все время. В 2025 году доля субаренды в общем объеме экспозиции на складском рынке Москвы и области выросла в семь раз год к году, до 1,4%, подсчитали в CORE.XP.

Дарья Андрианова