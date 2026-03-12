Склады готовы к пересдаче

Сеть «Всеинструменты.ру» намерена найти субарендатора для части своих площадей в логопарке «NK Park Чашниково» в Подмосковье. Речь может идти о 50 тыс. кв. м недвижимости. Всего в этом комплексе ритейлер арендует 115 тыс. кв. м, из которых 52 тыс. кв. м уже находится в субаренде у Wildberries. Компания стремится избавиться от избыточных складских площадей для оптимизации затрат.

Ритейлер «Всеинструменты.ру» подыскивает субарендатора для части своих складских площадей в логопарке «NK Park Чашниково» на Ленинградском шоссе в Подмосковье, где компания занимает 115 тыс. кв. м, рассказали четыре источника “Ъ” на рынке складской недвижимости. По словам одного из собеседников “Ъ”, компания предлагает в субаренду около 50 тыс. кв. м складов.

В пресс-службе «Всеинструменты.ру» воздержались от подробных комментариев, но отметили, что компания продолжает гибко управлять складской инфраструктурой, в том числе через субаренду избыточных площадей. В NK Group (владелец «NK Park Чашниково») от комментариев отказались.

Средняя запрашиваемая ставка аренды в логопарках, расположенных в районе Чашниково, составляет около 11 тыс. руб. за 1 кв. м в год, говорит директор департамента складской недвижимости Ricci Алексей Слепов. Однако, обращает внимание эксперт, чаще всего сделки заключаются с дисконтом по ставке 9 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

Часть площадей в этом комплексе летом 2024 года ритейлер уже сдал в субаренду Wildberries. Тогда речь шла об аренде 52 тыс. кв. м складских помещений сроком на полтора года. После истечения арендного договора маркетплейс продлил его срок еще на два года, заявили “Ъ” в пресс-службе Wildberries & Russ.

Сеть «Всеинструменты.ру» основана в 2006 году студентами МФТИ Виктором Кузнецовым, Александром Гольцовым и Николаем Гудовских. По собственным данным, в 2025 году выручка ритейлера составила 183 млрд руб., увеличившись на 8% год к году, чистая прибыль за этот же период достигла 2,5 млрд руб., при этом чистый долг составил 1,8 млрд руб.

На сайте компании указано, что сейчас она занимает около 594 тыс. кв. м складских помещений. Однако часть используемых площадей оказалась невостребованной. Например, осенью 2025 года ритейлер отказался от аренды 110 тыс. кв. м в логопарке «Обухово» на Горьковском шоссе в Подмосковье. Также компания ранее заключала договор аренды 100 тыс. кв. м складских площадей в комплексе «Данилово» в одноименной деревне Домодедовского района Подмосковья. По данным двух собеседников “Ъ”, сейчас эти площади также предлагаются в субаренду.

Такая стратегия связана с желанием компании оптимизировать затраты — это решение неизбежно в кризисный период для сохранения устойчивости и эффективности бизнеса, считает директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | CORFAC International Александр Шевелев. Сложившуюся ситуацию также можно объяснить наличием долгосрочного арендного договора, из которого ритейлер не может выйти раньше срока, добавляет эксперт.

В целом модель субаренды на рынке складской недвижимости стала довольно распространенным способом оптимизации избыточных площадей, говорит исполнительный директор Remain Александр Богданов. По-прежнему высокая стоимость заемных средств заставляет онлайн-операторов и многоканальных ритейлеров фокусироваться на эффективности и оптимизации, заключает руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин.

София Мешкова