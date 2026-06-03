В аэропорту Петербурга задержали десятки рейсов после утренней атаки БПЛА

Петербургский аэропорт «Пулково» вносит изменения в расписание после временных ограничений на прием и отправку воздушных судов. К утру 3 июня были отменены 14 рейсов, еще 18 вылетов задержаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В петербургском аэропорту задержали десятки рейсов после прилета БПЛА

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В петербургском аэропорту задержали десятки рейсов после прилета БПЛА

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно данным электронного табло, под отмену попали рейсы в Москву, Минеральные Воды, Махачкалу, Тюмень, Казань, Нальчик, Челябинск и Ереван.

Ограничения на работу аэропортов Санкт-Петербурга и Пскова были сняты в 8:27. После этого авиакомпании и аэропорт приступили к восстановлению графика полетов.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что контролируют ситуацию с задержками рейсов. Пассажирам предоставляют напитки и питание, а при необходимости организуют размещение в гостиницах.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Ленобласти от обломков БПЛА пострадали жилые дома.

Матвей Николаев