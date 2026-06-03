В Ленобласти от обломков БПЛА пострадали жилые дома

В Лужском районе, что на юге Ленинградской области, в результате падения обломков беспилотника пострадали четыре частных жилых дома, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По предварительной информации, пострадавших нет

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ По предварительной информации, пострадавших нет

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Благо, отметил он, строения получили незначительные повреждения. По предварительной информации, пострадавших, в том числе в других районах Ленобласти, нет, уточнил господин Дрозденко.

Ближе к трем ночи губернатор сообщил об опасности БПЛА в воздушном пространстве. К семи утра, по его словам, над территорией Ленинградской области сбили 50 боевых дронов. Отбой беспилотной опасности был объявлен 8:20. Количество сбитых дронов, по информации главы региона, к этому моменту увеличилось до 59.

В начале девятого утра его коллега, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, также сообщил об атаке беспилотников на объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города. «Повреждены несколько объектов. В настоящее время идет ликвидация последствий. Пострадали несколько человек. Погибших нет. Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность», — написал градоначальник.

В течение прошедшей ночи, по данным Министерства обороны РФ, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 354 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Андрей Кучеров